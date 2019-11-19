Терпит убытки? "Ощадбанк" потратил 443 млн на зарплаты и премии для своих топов

С начала 2019 года зарплаты и премии в "Ощадбанке" выросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основном, за счет вознаграждения топ-менеджмента.

При этом учреждение показывает многомиллиардные убытки. Об этом сообщает сайт нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского dubinsky.pro. "﻿За 9 месяцев 2019 года расходы государственного "Ощадбанка" на зарплаты и премии составили 3,2 млрд грн. За аналогичный период прошлого года 2,8 млрд грн. Прирост 443 млн или 16%. Операционные расходы увеличились на 1 млрд до 7 млрд. При этом активы банка резко сократились с 217,7 до 208,1 млрд грн", – сказано в материале.

По данным ресурса, кредитный портфель банка "просел" на 2,4 млрд до 65 млрд грн. А непокрытый убыток составил 33 млрд грн.

"Банк активно сокращает отделения и увольняет сотрудников, при этом расходы на зарплату только растут. В основном за счет вознаграждения топ-менеджеров. С начала этого года "Ощад" ликвидировал 159 отделений. Начиная с 2014 года количество отделений банка сократилось с 5529 до 2471", – сказано в публикации.

В "Ощаде" подняли расходы на зарплаты для топов

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил организаторов отбора на должность Госсекретаря Минэкономразвития в его срыве после того, как в финал не вышел "нужный" претендент.

Совет НБУ продолжил полномочия своего действующего главы Богдана Данилишина.

Печерский райсуд Киева по просьбе прокуратуры арестовал счета клиентов банка "Глобус".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!