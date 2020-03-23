Ощадбанк из-за карантина закрыл почти половину отделений в Киеве

Ощадбанк из-за карантина начал закрывать свои отделения. В Киеве в понедельник, 23 марта была приостановлена работа 82 его филиалов из 194.
Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения. "Ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы – сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарную час. Другие отделения временно приостановят работу. Это необходимый шаг в рамках мероприятий, связанных с карантином", – сказано в сообщении.
Ощадбанк
Актуальная информация о работе отделений "Ощада" доступна на его сайте (детальнее – по ссылке). По состоянию на 16.00 понедельника работа приостановлена в 82 отделениях из 194, которые есть в Киеве. Также о работе банка можно узнать в его контакт-центре по телефону 0-800-210-800.
Ощадбанк изменил график работы отделений
Сайт Ощадбанка
Как работает Ощадбанк
По сообщению пресс-службы, в остальном банк работает в обычном режиме:
оформляет, выплачивает и перезаключает депозиты;
кредитует, при этом согласно законодательству на период проведения карантина не взымает пеню и штрафные санкции за неуплату задолженности;
проводит операции с денежными переводами международных и национальных платежных систем;
бесперебойно пополняет наличкой банкоматы и отделения и тому подобное.
В банке напомнили, что все необходимые процедуры клиенты могут выполнить через приложение Ощад 24/7, а для бизнеса есть система CorpLight, в которой можно онлайн управлять счетами и платежными документами.
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