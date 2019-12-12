Оржель заподозрил "Нафтогаз" в завышении цен на газ для населения - СМИ

Министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газа для населения в конце 2019 года.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на имеющееся в их распоряжении письмо министра в Антимонопольный комитет. Якобы из-за этого в ноябре стоимость тысячи кубометров выросла на 394 грн, а в декабре – на 463 грн, а для НАК были созданы условия для получения сверхприбыли.

По информации Оржеля, признаки сговора имели место в октябре и ноябре и привели к искусственному увеличению цен газа для населения соответственно в ноябре и декабре 2019 года.

"Согласно письму Оржеля, 29 октября было заключено 2 биржевых соглашения, по которым две компании (ООО "ЭРУ Трейдинг" и СП "Полтавская газонефтяная компания") продали на Украинской энергетической бирже 17 млн кубометров газа ноябрьского ресурса по цене 6082,35 грн за тысячу кубов. Если бы эти сделки не состоялись, то по действующей схеме определения цены, для населения цена газа в ноябре была бы на 394,68 грн ниже - не 5878,8 грн как установил НАК, а 5484,12 грн за тысячу кубометров", – сообщает издание.

Такая же ситуация, по словам Оржеля, была при формировании цены газа на декабрь. 30 ноября на бирже заключили 3 соглашения, по которым ООО "Синергия газ энерджи" и ООО "Евроэнерготрейд" продали 15 млн кубов газа по цене 6137,33 грн за тысячу кубометров. Без этих сделок цена газа для населения должна была составить 5426,4 тыс грн, а в итоге оказалась выше на 463,65 грн.

"По мнению Минэкоэнерго, указанные действия могли повлиять на формирование цены, в сторону увеличения, для поставщиков природного газа для нужд бытовых потребителей и НАК "Нефтегаз Украины" для получения сверхприбыли", - говорится в письме Оржеля.

Издание отмечает, что прямого упоминания НАК как участника возможного сговора в письме министра нет, однако то, что "Нефтегаз" назван выгодополучателем подтверждает, что биржевые сделки могли проходить по согласованию с госкомпанией. И таким образом, можно говорить, что министерство подозревает "Нефтегаз" в причастности к возможному сговору.

Оржель попросил АМКУ разобраться, есть ли в случившемся признаки нечестной конкуренции на рынке природного газа.

Цена на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал ряд крупных сетей АЗС снизить цены на бензин и дизель. На это им дали 10 дней.

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