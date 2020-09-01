Организатора пирамиды B2B Jewelry заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам сообщено о подозрении по статьям о мошенничестве с финансовыми ресурсами, и отмывание денег, полученных преступным путем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Офиса генерального прокурора во вторник, 1 сентября.
В ОГП прямо не указали, о какой именно пирамиде идет речь, однако обстоятельства ее деятельности, о которых сказано, совпадают с предыдущим сообщением от СБУ.
"По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем ", – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что пирамиду "раскручивали" с помощью мощной рекламной кампании, чтобы затянуть в нее как можно больше украинский опыт инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
На что тратили деньги от пирамиды
Ориентировочный объем средств, полученных пирамидой, составляет более $250 млн.
С начала 2019 года организаторы пирамиды успели приобрести:
один из островов на Днепре со зданиями на нем;
18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;
драгоценности;
другое движимое и недвижимое имущество.
Как писал OBOZREVATEL:
B2B продает клиентам сертификаты на обычных картонках, обещая огромный заработок, в то время как реальный заработок имеют только организаторы.
Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.
В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты якобы из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.
27 августа СБУ сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы B2B, предварительно, присвоили более $250 млн от 600 тысяч вкладчиков и приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.
Компания B2B Jewelry, деятельность которой по финансовой пирамиды была заблокирована Службой безопасности Украины в конце августа, продолжает работу в обычном режиме. Такое заявление сделал руководитель проекту Николай Гонта.