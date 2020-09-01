Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry объявили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry и его соучастникам сообщено о подозрении по статьям о мошенничестве с финансовыми ресурсами, и отмывание денег, полученных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Офиса генерального прокурора во вторник, 1 сентября.

В ОГП прямо не указали, о какой именно пирамиде идет речь, однако обстоятельства ее деятельности, о которых сказано, совпадают с предыдущим сообщением от СБУ.

"По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем ", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что пирамиду "раскручивали" с помощью мощной рекламной кампании, чтобы затянуть в нее как можно больше украинский опыт инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

На что тратили деньги от пирамиды

Ориентировочный объем средств, полученных пирамидой, составляет более $250 млн.

С начала 2019 года организаторы пирамиды успели приобрести:

один из островов на Днепре со зданиями на нем;

18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;

драгоценности;

другое движимое и недвижимое имущество.

Как писал OBOZREVATEL:

B2B продает клиентам сертификаты на обычных картонках, обещая огромный заработок, в то время как реальный заработок имеют только организаторы.

Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты якобы из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.

27 августа СБУ сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы B2B, предварительно, присвоили более $250 млн от 600 тысяч вкладчиков и приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.

Компания B2B Jewelry, деятельность которой по финансовой пирамиды была заблокирована Службой безопасности Украины в конце августа, продолжает работу в обычном режиме. Такое заявление сделал руководитель проекту Николай Гонта.

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