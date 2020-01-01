От "Нафтогаза" окончательно отделился новый оператор ГТС: документ

В среду, 1 января, окончательно завершился анбандлинг НАК "Нафтогаз" – независимый "Оператор ГТС Украины" полностью отделился от группы и начал автономную работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Как рассказал он, генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС.

С завершением анбандлинга НАК перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС и стал его крупным клиентом.

Иллюстрация. Нафтогаз Delo.ua

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Фотокопия документа Facebook Андрей Коболев

"Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником. Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины.

Спасибо президенту, правительству, депутатам ВРУ, НКРЭКУ и всем вовлеченным за волю и слаженную кропотливую работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода", – отметил глава НАК.

Напомним, украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.

Как писал OBOZREVATEL, в частности, Украина заключила газовый контракт со Словакией.

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