ОП поручил "Нафтогазу" выплатить Витренко $4 млн премии – СМИ

Офис президента Украины поручил НАК "Нафтогаз" подготовить платежку для выплаты бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко премии в размере 94 млн грн.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на собственные источники. Таким образом в ОП якобы хотят помочь Витренко, который претендует на должность министра энергетики, избежать конфликта интересов.

Как известно, экс-глава НАК ранее подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной госкомпании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". А поскольку Витренко является также одним из кандидатов на должность министра энергетики, это создает конфликт интересов.

Поэтому в Офисе президента считают, что выплата премии в размере 94 млн гривен позволит Витренко получить желаемые деньги, не дожидаясь решения суда.

При этом убыточным НАК "Нафтогаз" стала, в том числе, в результате работы самого Витренко (за 9 месяцев 2020 года убыток составил 600 млн долларов).

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