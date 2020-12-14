ОП поручил "Нафтогазу" выплатить Витренко $4 млн премии – СМИ
Офис президента Украины поручил НАК "Нафтогаз" подготовить платежку для выплаты бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко премии в размере 94 млн грн.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на собственные источники. Таким образом в ОП якобы хотят помочь Витренко, который претендует на должность министра энергетики, избежать конфликта интересов.
Как известно, экс-глава НАК ранее подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной госкомпании выплатить ему 94 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". А поскольку Витренко является также одним из кандидатов на должность министра энергетики, это создает конфликт интересов.
Поэтому в Офисе президента считают, что выплата премии в размере 94 млн гривен позволит Витренко получить желаемые деньги, не дожидаясь решения суда.
При этом убыточным НАК "Нафтогаз" стала, в том числе, в результате работы самого Витренко (за 9 месяцев 2020 года убыток составил 600 млн долларов).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.
В 2018 году глава "Нафтогаза" заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.
Позже СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.