"Они нецелесообразны!" Дубилет объявил о новых сокращениях чиновников

В Кабмине объявили об очередной волне увольнений госчиновников. В этот раз сократят 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. Он добавил, что также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости.

"Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", – написал Дубилет.

По его словам, часть функций, которые выполняли районные подразделения Госстата, будут переданы на областной уровень.

"Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество. Об этом расскажу отдельно", – уточнил Дубилет.

Он также обратился к людям, которые попали под это сокращение, и написал, что такие меры необходимы, чтобы перезапустить экономику Украины.

Дубилет объявил о сокращениях в Госстате

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине массово сократят работников районных госадминистраций (РГА). "Выставить на улицу" собираются сразу 18849 госслужащих.

Государственную аудиторскую службу Украины реформируют и сократят сотрудников.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство уже подготовило законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек.

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