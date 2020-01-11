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11 января • обновлено в 17:00
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"Она нам не враг": США резко поменяли отношение к России после запуска газопровода

1.7т
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В США заявили, что не рассматривают Россию как врага. "Сверхдержаву" там называют лишь изобретательным и жестким конкурентом.

При этом там недовольны ее агрессивностью. Об этом сказал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл после запуска российского газопровода "Турецкий поток" в интервью Болгарскому национальному радио.

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"Я бы сказал, что она конкурент – довольно сильный, иногда изобретательный – но конкурент", – сказал Хейл, отвечая на вопрос, как в США воспринимают Россию.

Он добавил, что по мнению президента США Дональда Трампа, в США с Россией хорошие отношения и "Америка держит дверь для диалога открытой". При этом он категорически заявил, что фундаментальная проблема России – в ее агрессивном поведении.

"Это является серьезным препятствием на пути улучшения наших отношений. Это разочаровывает: российское правительство не хочет брать на себя ответственность за свои агрессивные действия и не меняет своего поведения. И это приводит к международной изоляции, от которой страдает Россия. Но она может винить только себя", – заявил заместитель госсекретаря США.

Санкции против России

Санкции против России

fdlx.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В субботу, 29 декабря, вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Место
США
Теги
санкции Россия - страна-агрессор
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Куни Чан
Куни Чан
Учитесь рагули, лучше бы развивались, вместо того чтобы надеятся что "рашка развалится и запануем"
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