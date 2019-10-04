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4 октября • обновлено в 17:38
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"Она им не нужна": в России сделали "предательское" заявление о воде для Крыма

2.1т Читать материал на украинском

Российские чиновники заявили, что аннексированный Крым не нуждаются в воде из Днепра. А потому они не ведут переговоров о возобновлении поставок по Северо-Крымскому каналу.

Об этом сказал руководитель федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день переговоров нет. Это и не нужно. С точки зрения водообеспечения Крым много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов", – сказал Кириллов.

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По его данным, в Крыму предусмотрены расходы на строительство водовода в восточную часть Крыма, восстановление сетей системы ЖКХ. При этом он признал, что из-за изношенных водоканалов на полуострове потери воды доходят до 50%.

"Она им не нужна": в РФ сделали заявление о воде для Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась исключительно по вине оккупационных властей. Если раньше у каждого четвертого жителя полуострова не было доступа к качественной питьевой воде, то сейчас уже – у каждого третьего.

Оккупационные "власти" Крыма, которые еще несколько месяцев назад заявляли о том, что аннексированный полуостров не нуждается в днепровской воде, намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о возобновлении поставок.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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Мир Миру
Мир Миру
Залишилось невиїзним зрадникам обклеїтись російськими грамотами і ностальгувати за Сталіним.
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70rus xxx
70rus xxx
Так в чем предательство,коль вода действительно с канала не нужна.Там уже все протухло на 100 лет.
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