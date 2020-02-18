Продолжает работы: Россия удивила ответом на санкции США по "Северному потоку"

В компании Nord Stream 2 AG заявили, что продолжают все работы по строительству российского газопровода "Северный поток-2", которые не попадают под санкции США.

Об этом рассказал пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передает "Лента". Он отказался рассуждать, что будет с проектом, если США заблокируют поставки газа, введя санкции против инвесторов и потенциальных покупателей газа.

В компании продолжают утверждать, что "Северный поток-2" необходим для Европы, так как там потребление газа с 2014 года росло на 3 процента в год. "Также Мюллер напомнил, что в 2022-м истощится Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах, которое производит 54 миллиарда кубометров в год. Дефицит газа в Европе к середине 2030-х годов или даже раньше компания оценила в 120 миллиардов кубометров", – сказано в публикации.

При этом пресс-секретарь не уточнил, какие планы у "Газпрома" по наращиванию поставок в ЕС газа по трубопроводам. Также он отказался отвечать, какова будет востребованность "Северного потока-2" и при каких условиях строительство все же могут прекратить.

"Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

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