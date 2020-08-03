Олигархам Дубневичам дали землю на Львовщине под бизнес: все детали расследования

Две фирмы братьев Дубневичей получили от Львовской ОГА четыре участка для прокладки подземной кабельной линии к солнечным электростанциям.

Об этом со ссылкой на четыре распоряжениях председателя Львовской ОГА Максима Козицкого от 29 июля 2020 года сообщил сайт "Варианты".

О каких участках идет речь

Так, компании "НР Солар" предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу двух земельных участков, площадями 1,3582 га и 1,5848 га, которые находятся за пределами Нового Роздола и села Березина в Николаевском районе соответственно.

Еще два участка аналогичных размеров Козицкий выделил компании "Солар грин тех". Земли также находятся за пределами Нового Роздола и села Березина.

Эти четыре участка, которые Львовская ОГА изъяла из пользования ГП "Сирка", ООО "НР Солар" и ООО "Солар грин тех" получили в аренду сроком на 49 лет для прокладки подземной кабельной линии КЛ – 10 кВ от электростанции "Южная" и електространции "Северная" до Новораздольского завода сложных минеральных удобрений.

Село Березина, где выделили землю Google Maps

Почему фирмы связали с Дубневичами

Журналисты, ссылаясь на данные системы YouControl, сообщили, что компанию "НР Солар" создали во Львове 20 апреля 2017 года по адресу улица Академика Лазаренко, 1А. С 2016 году по этому же адресу находится предприятие "Цетуля Солар" с уставным капиталом 5000 грн, бенефициарными собственниками которой являются дочь нардепа Ярослава Дубневича (партия "За будущее") Роксолана Пиртко, его сын Юрий Дубневич и Павел Дубневич, сын экс-нардепа Богдана Дубневича.

Кроме этого, в июне 2018 года по этому адресу зарегистрировали новую фирму "НР Солар Парк" с уставным капиталом 5000 грн, бенефициарным владельцем которой является житель Латвии Валдис Родзиньш и Роксолана Пиртко. Тогда же адрес "НР Солар" изменили на улицу Лазаренко, 4. Владельцем фирмы является Тарас Ковальчук, возглавляющий общественную организацию "Наше будущее" в Пустомытовском районе. Уставный капитал фирмы – 1000 грн. Основной вид деятельности предприятий указан как производство электроэнергии.

ООО "Солар грин тех" основано 3 августа 2017 по аналогичному адресу на улице академика Лазаренко, 4. Его основателем является бывший помощник нардепа Ярослава Дубневича (во время его депутатства в Львовском областном совете) Тарас Борис. 50% предприятия принадлежит Тарасу Ковальчуку, то 50% владеет Марьян Романишин, которому также принадлежит ООО "Галинтерком", основателем которой является Павел Дубневич.

Издание указало, что по этому адресу работала общественная приемная и офисы предприятий, принадлежавших братьям Ярославу и Богдану Дубневичам.

Сын Павел Дубневич также является соучредителем ООО "Лег агро", которой принадлежит солнечная электростанция "Озерная", что в Яворовском районе.

В апреле 2019 Львовская ОГА уже выделяла 4 земельных участка в селе Березина двум фирмам Дубневичей для прокладки кабельной линии.

Чем известны Дубневичи

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство Укрзалізниці, что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

В то же время 29 октября по его брата, бывшего нардепа Богдана Дубневича также пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) из фирмы братьев Дубневичей.

7 ноября 2019 суд постановил арестовать народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича.