Олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными

Завод "АвтоКрАЗ", принадлежащий олигарху Константину Жеваго, стал фигурантом дела о неуплате штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

Уголовное производство открыто по статье "Невыполнение судебного решения" в полиции Полтавской области. Об этом сообщает проект "Марлин", передает "Экономическая правда".

По их данным, в конце 2013 года Минобороны и ПАО "АвтоКрАЗ" заключили сделку на 136,5 миллионов гривен на поставку грузовиков повышенной проходимости. Из-за падения курса гривни и подорожания импортных комплектующих в ноябре 2014 года стороны заключили дополнительное соглашение, в котором договорились, что с учетом этого сумма сделки вырастет до 165 млн грн без изменения количества авто.

В дело вмешалась Генеральная прокуратура Украины. Там посчитали, что повышение суммы сделки неправомерно, а поэтому попросили в суде признать ее недействительной. Также прокуроры подчеркивают, что ПАО "АвтоКрАЗ" нарушило сроки поставки транспорта на полтора месяца.

В 2015 году, как сообщает "Марлин", ГПУ в Хозяйственном суде Киева добилась решения взыскать с ПАО "АвтоКрАЗ" 6,69 млн гривен штрафных санкций. Но в прокуратуре считают, что должностные лица компании умышленно не платят долг военным.

Автопредприятие входит в финансово-промышленную группу олигарха Константина Жеваго.

ПАО "АвтоКрАЗ" Телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Национального антикоррупционного бюро 19 и 24 июля, приходили с обысками в "Богдан Моторс". В ответ на предприятии заявили о политических мотивах.

Также по поводу расхищений в оборонной сфере сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ проводили обыски в служебных помещениях Кабмина.

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