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27 сентября • обновлено в 20:23
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Мир Спорт

Податкова перетворилася на казино: наперсточники захопили ДПС України

11.5т Читать материал на украинском

Катали, наперсточники, покермани, обнальщики і торгаші податковими кредитами захопили Державну податкову службу України.

Ну як можна поповнення усього Державного бюджету України, з якого отримують і без того мізерні пенсії мільйони українських бабусь і інвалідів, доручити засновнику Асоціації гравців у покер і Федерації покеру України, Сергію Верланову?

Перше, що зробив Сергій Верланов на посаді заступника міністра фінансів України - домігся визнання на державному рівні покеру видом спорту.

Хто у владі лобіює його інтереси та як обкрадають Державний бюджет України - дивіться на відео.

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Автор
Олег Дейнека Олег Дейнека
Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
Место
Украина
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Комментарии
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Prokopenko Valeria
Prokopenko Valeria
У більшості цивілізованих країн світу покер визнаний офіційним видом спорту , проводяться турніри , чемпіонати світу , покеристи розумні інтелектуальні люди. А ця стаття вигідна керівництву МВС яке кришує гральний бізнес і всіляко буде перешкоджати податковій у легалізації цього бізнесу.
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Самедова Галя
Самедова Галя
Зараз відбувається побудова партнерських відносин між податковою - як сервісом, і платником - як клієнтом, але видно що це не влаштовує когось із олігархів тому Олег Дайнека написав цю заказуху
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, якщо шахи чи нарди - можуть бути спортом, то чому б і покеру не бути?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
voznyk ruslan, Если страну квээншику поручили. Почему бы не поручить ДПС покерману. Зебилы когда голосовали мозги отключили по принципу, лишь бы не за Порошенко. Вот пусть теперь сосут лапу,у Зелупы. Зебилы.
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