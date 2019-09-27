Катали, наперсточники, покермани, обнальщики і торгаші податковими кредитами захопили Державну податкову службу України.

Ну як можна поповнення усього Державного бюджету України, з якого отримують і без того мізерні пенсії мільйони українських бабусь і інвалідів, доручити засновнику Асоціації гравців у покер і Федерації покеру України, Сергію Верланову?

Перше, що зробив Сергій Верланов на посаді заступника міністра фінансів України - домігся визнання на державному рівні покеру видом спорту.

Хто у владі лобіює його інтереси та як обкрадають Державний бюджет України - дивіться на відео.

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