Податкова перетворилася на казино: наперсточники захопили ДПС України11.5т Читать материал на украинском
Катали, наперсточники, покермани, обнальщики і торгаші податковими кредитами захопили Державну податкову службу України.
Ну як можна поповнення усього Державного бюджету України, з якого отримують і без того мізерні пенсії мільйони українських бабусь і інвалідів, доручити засновнику Асоціації гравців у покер і Федерації покеру України, Сергію Верланову?
Перше, що зробив Сергій Верланов на посаді заступника міністра фінансів України - домігся визнання на державному рівні покеру видом спорту.
Хто у владі лобіює його інтереси та як обкрадають Державний бюджет України - дивіться на відео.
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