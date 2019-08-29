Стало известно о первом назначении в новом Кабмине Зеленского

Новым министром финансов Украины будет Оксана Маркарова. Она сохранит свой пост.

Об этом сказал вероятный глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает "Интерфакс - Украина".

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", – сказал Арахамия.

Оксана Маркарова сохранит свой пост Слово і Діло

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду Украины внести кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Его предложил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил сегодня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах Рады.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram