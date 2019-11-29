Окончательно: последний союзник Украины дал добро на "газопровод Путина"

Дания разрешила продолжить строительство российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, в своих водах. Компания Nord Stream 2 может продолжить работы к юго-востоку от острова Борнхольм.
Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен, передает "ТАСС". "В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", – сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.
Российские газопроводы в обход Украины
Вместе с тем 29 ноября в Датском Апелляционном совете по вопросам энергетики сообщили, что к ним поступила апелляция на разрешение ДЭА. При этом там подчеркнули, что жалоба не приостанавливает решение агентства. Срок подачи апелляций истек 27 ноября. На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.
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