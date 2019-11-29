Окончательно: последний союзник Украины дал добро на "газопровод Путина"

Дания разрешила продолжить строительство российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, в своих водах. Компания Nord Stream 2 может продолжить работы к юго-востоку от острова Борнхольм.

Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен, передает "ТАСС". "В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", – сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

Российские газопроводы в обход Украины

Вместе с тем 29 ноября в Датском Апелляционном совете по вопросам энергетики сообщили, что к ним поступила апелляция на разрешение ДЭА. При этом там подчеркнули, что жалоба не приостанавливает решение агентства. Срок подачи апелляций истек 27 ноября. На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%.

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