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30 ноября • обновлено в 11:00
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Окончательно: последний союзник Украины дал добро на "газопровод Путина"

72.4т
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Дания разрешила продолжить строительство российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, в своих водах. Компания Nord Stream 2 может продолжить работы к юго-востоку от острова Борнхольм.

Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен, передает "ТАСС". "В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", – сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

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Российские газопроводы в обход Украины

Российские газопроводы в обход Украины

Вместе с тем 29 ноября в Датском Апелляционном совете по вопросам энергетики сообщили, что к ним поступила апелляция на разрешение ДЭА. При этом там подчеркнули, что жалоба не приостанавливает решение агентства. Срок подачи апелляций истек 27 ноября. На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%.

Окончательно: последний союзник Украины дал добро на "газопровод Путина"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

  • Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

  • Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

  • Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

  • Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Дания
Тег
Северный поток - 2
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Комментарии
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
ЦЭЗРАДА!!! ДАЙТЕ ДЕНЕГ!!! ДАЙТЕГАЗА!!! СЛАВАУРИНЕ!!! ХЕРОЯМ В СРАЛО!!! :-)
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3
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Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Союзник?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Tarasov Yaroslav, авжеж! :-) Правда, сами датчане об этом "союзничестве" ничего не знали. :-)))
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Брехня, пойду лучше Гордона послухаю.
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