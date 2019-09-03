Оккупанты передали России один из лучших заповедников Крыма

"Власти" оккупированного Крыма передали в федеральную собственность России земли Крымского природного заповедника.

Распоряжение об этом сегодня, 3 сентября, приняли на заседании "правительства" полуострова, передает "Крыминформ".

В документе говорится, что речь идет об участке площадью 5069 гектаров, который расположен в районе Ялты.

"О передаче заповедника в федеральную собственность стало известно в марте прошлого года. Планировалось завершить эту процедуру к началу лета 2018 года, однако были урегулированы не все разногласия по землям заповедника", – говорится в публикации.

Крымский заповедник подчинили России otdyhaem.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе между свободной территорией Украины и временно оккупированным Крымом российские спецслужбы начали проводить облавы на украинских граждан с целью их вербовки.

Тем временем жители Армянска снова заметили ухудшение экологической обстановки. Запах химикатов появился 29 августа. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблемы.

А экологическая обстановка в районе завода "Крымский титан" ухудшается из-за переработки вывезенных из Сирии фосфатов, в которых содержится уран. Новые доказательства этого появились в статье Financial Times "Москва собирает свои военные трофеи в Сирии". Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!