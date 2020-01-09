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9 января • обновлено в 13:15
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/ Рынки и компании

"Нафтогаз" открестился от прямых переговоров с Россией по газу

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В "Нафтогазе" заявили, что не ведут с "Газпромом" переговоров о прямых поставках газа из РФ.

Об этом в четверг, 9 января, сказал исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает "Лига.Бинес". "Никаких новых контрактов, никаких договоренностей о прямых поставках российского газа нет. Но пока нет законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка пришел к оператору ГТС, забронировал мощности и начал получать прямые поставки из РФ", – пояснил Витренко.

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По его словам, Украина довольна условиями контракта о транзите с "Газпромом" и считает его самым выгодным за всю историю независимости.

"Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" – Ред.) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", – сказал Витренко.

Покупка газа у России

Покупка газа у России

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз" транзит газа
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Нафтогаз скоро войдет в состав Газпрома.
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
О покупке газа,речь не идет,а заниматься транзитом газа страны-агрессора,стало быть можно!Логика железная.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Самый выгодный в истории контракт на прокачку объемов, в 3 раза меньших, чем по невыгодному. Украинская арифметика.
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