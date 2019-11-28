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29 ноября • обновлено в 11:42
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Официант из села перевел "Слуге народа" миллионы: партия Зеленского влипла в новый скандал

272.1т
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Партия "Слуга народа" вляпалась в очередной скандал. НАПК опубликовало отчет на 1299 страницах, где указаны все, кто дал деньги на партию и выборы. Среди "благотворителей" есть и кандидаты в депутаты, фейковые предприниматели, скандально известные бизнесмены и даже обвиняемые в обнале.

В некоторых случаях президентская партия просто использовала паспорта жителей сел, чтобы оформить на них фирму-однодневку и пополнить свой счет от чужого имени.

OBOZREVATEL изучил документ и подготовил серию материалов о том, кто дал деньги "слугам народа" и как настоящие покровители партии скрылись за компаниями-однодневками.

В первой части мы расскажем, как простой рабочий из села превратился в зажиточного миллионера и "пожертвовал" партии Владимира Зеленского целое состояние.

Фиктивная партия: кто переводит миллионы "слугам"

Целый ряд компаний "подарили" "слуге" около $6 тысяч каждый. Некоторые из них делали более 20 переводов, и каждый на сумму чуть менее 150 тысяч грн. Это способ избежать финансового мониторинга – не показывать источник дохода. Если переводить больше, банк обязан провести проверку.

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Среди таких компаний: "Ярославова реклама", "Интернет трафик", "Веб маркет компани". Всех их объединяет не только связанные с рекламным рынком названия, но и дата создания - 21 марта 2019 года, всего за несколько месяцев до парламентских выборов.

Уставной фонд: от 1,5 до 2 тыс. грн. Получить их услуги невозможно. У них нет ни сайтов, ни номеров телефонов, ни страниц в соцсетях. Более того, OBOZREVATEL обзвонил указанные при регистрации номера телефонов. Все оказались нерабочими. А по месту регистрации, чаще всего – обычные жилые дома. Как, например, этот:

Официант из села перевел "Слуге народа" миллионы: партия Зеленского влипла в новый скандал

Также мы отправились в указанный при регистрации офис "Ярослововой рекламы". На улице Вильямса, 4 действительно находится офисное здание. Но о такой фирме здесь никогда не слышал. Охранник заявил: такой компании здесь нет и не было.

Общение с охранником здания смотрите в видео:

Предприятие зарегистрировано на некого Ярослава Кузка. Согласно реестру Youcontrol, он прописан в селе Черепин Черкасской области на улице Назаровская (номер дома не указываем из этических соображений).

Всего упомянутая компания перевела "Слуге народа" 6,6 млн грн десятками переводов. Но вот загвоздка в том, что существует "Ярославова реклама" только на бумаге.

Информация о фирме

Информация о фирме

Скриншот

OBOZREVATEL удалось связаться с "миллионером" Ярославом и его мамой – Натальей Петровной Кузко. Оказалось, что "бизнесмену" 23 года и работает он официантом в ресторане. Никаких миллионов у семьи нет. "Сын только из армии вернулся, какие миллионы", – удивилась мать спонсора "слуги".

Сам Ярослав ни о какой компании "Ярославова реклама" не слышал. А на вопрос о том, где молодой человек нашел такую сумму, он заявил, что деньги никому не переводил.

Чаще всего паспорта для оформления фиктивных компаний покупают за $100-200. После вопроса о том, не передавал ли он кому-либо свой паспорт, Ярослав ответил: "Кажется, нет".

Официант из села перевел "Слуге народа" миллионы: партия Зеленского влипла в новый скандал

Спустя полчаса после разговора с OBOZREVATEL, молодой человек уже сам позвонил в издание – чтобы уточнить имя и фамилию журналиста. На сей раз Ярослав заявил: "Просто не знаю, с кем разговариваю, вот так и отвечаю". Мол, может, переводил деньги, а может, и не переводил.

– Но вам 23 года, вы работаете в ресторане, очень сомнительно, что у вас могли бы найтись "лишние" 6,6 млн грн, – уточнил журналист.

– Вы понимаете, я сейчас на работе, а вы звоните. Не могу покамест говорить, – ответил молодой человек.

Мама "миллионера" работала директором сельского клуба в селе Черепин, а сын после того, как в прошлом году вернулся из армии, уехал в Киев и устроился в ресторан. Видимо, уже в столице он и завел знакомства с теми, кто оформил на него компанию "Ярославова реклама".

Никаких услуг эта фирма не предоставляет. Во всяком случае, заказать их помощь невозможно. Номер, на который зарегистрирована сама компания, отключен.

Похожая ситуация и с "Интернет трафик", "Веб маркет компани". Все оформлены на жителей сел или мелких городов, никто ранее не занимался бизнесом. Вполне вероятно, что ни о каких миллионах для "слуг" они даже не знают.

Юрист "Опоры" Ольга Коцюруба рассказывает OBOZREVATEL: по действующему закону привлечь к ответственности саму партию очень сложно. Распорядитель фонда всего лишь должен проверить, есть ли налоговый долг у фирмы, которая присылает деньги. На этом вся верификация заканчивается.

А чтобы правоохранителям доказать, что был заговор и что деньги действительно переводились нелегально, нужно заранее проводить "негласные" следственные действия, записывать разговоры, показания и доказывать связь руководства партии с тем, кто отправил миллионы.

"Закон однозначно нужно менять. А дальше вопрос дискуссионный. Нужны полномочия правоохранительным органам, чтобы расследовать и доказать преступления. Как именно менять, этим должны заниматься ГБР, специальное подразделение национальной полиции – нужно дискутировать и принимать решение", – прокомментировала Коцюруба.

Кто настоящий спонсор партии

"Слуга народа" заявляла о "новой" политике и новых подходах. Якобы прозрачно проводила кампанию. Но в результате, попалась на старой схеме. Вместо того чтобы показать настоящих спонсоров, снова ввели фейковые фирмы, втянули в схему приезжих в Киев официантов и гастарбайтеров.

В результате возникает вопрос: кто же на самом деле выделял миллионы? Возможно, приближенные к Офису президента олигархи? А в другом случае, зачем нужно было идти на преступление, врать избирателям и НАПК.

В следующих публикациях OBOZREVATEL опубликует имена тех, кто стоит за фейковыми предпринимателями, а также назовет политиков, которые за деньги получали доверие "партии".

Всего "слуги" получили более 330 млн грн! И это только официально. Также мы обращаемся в НАПК с просьбой расследовать источники пополнению бюджета партии и привлечь их к ответственности.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Beelokursky Vladimir
Beelokursky Vladimir
где, где они силовые ведомства? Не вижу их деятельно в расследовании фиктивного спонсорства? Кто спонсировал: российская мафия или ФСБ/ГРУ? Впрочем, это ныне - одно и тоже..
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Эти "новые лица" с самого начала собирались лгать и воровать, лгать и воровать. А что еще они умеют?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Да все окраинцы из села. Село и навоз
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Гусенцова Галина, как будто расияни не из села, москва и ленинград а остальное всё за.дроченый калхоз
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