Один километр новой дороги обходится Украине в $6 млн – Укравтодор
Строительство 1 км новой автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием обходится Украине в 170,5 миллиона гривен (6 млн долларов).
Такие цифры озвучили в "Укравтодоре", передает ТСН. При этом капитальный ремонт такого же отрезка автотрассы обойдется почти в три раза дешевле – 60 миллионов гривен.
Реконструкция 1 км дороги будет стоить около 100 миллионов.
Как утверждают в ведомстве, большая часть бюджета – около 60% – идет на материалы и специальные дорожные конструкции. Еще 20% – на эксплуатацию строительных машин и других механизмов.
При этом заработная плата дорожников составляет всего 10% общих расходов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее "Укравтодор" отчитался, что завершил ремонт 2022 км дорог из 4200 км, запланированных на 2020 год. На них уложили верхний слой асфальта, после чего осталось нанести разметку, установить знаки и барьеры.
17 сентября Верховная Рада направила на ремонт дорог почти 2,2 млд гривен, которые должны взять из бюджетной программы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.