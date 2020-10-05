Один километр новой дороги обходится Украине в $6 млн – Укравтодор

Строительство 1 км новой автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием обходится Украине в 170,5 миллиона гривен (6 млн долларов).

Такие цифры озвучили в "Укравтодоре", передает ТСН. При этом капитальный ремонт такого же отрезка автотрассы обойдется почти в три раза дешевле – 60 миллионов гривен.

Реконструкция 1 км дороги будет стоить около 100 миллионов.

Как утверждают в ведомстве, большая часть бюджета – около 60% – идет на материалы и специальные дорожные конструкции. Еще 20% – на эксплуатацию строительных машин и других механизмов.

При этом заработная плата дорожников составляет всего 10% общих расходов.

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