Одесскую таможню возглавил миллионер с декларацией нищего: кто такой Евгений Кодис

Одесскую таможню, которую до сих пор называют вратами контрабанды в Украину, возглавил чиновник с многолетним стажем Евгений Кодис. Якобы эксперт по борьбе с коррупцией должен навести порядок на одном из самых проблемных участков работы.

Что примечательно, и сам Кодис вызывает множество вопросов. Несколько из них OBOZREVATEL адресует непосредственно чиновнику.

Почему вы прячете свою семью?

У Евгения Кодиса, судя по декларации, нет семьи. Но вот обеспеченные однофамильцы – да. К примеру, в одном из отчетов он указал некую Кодис Ирину Юрьевну в качестве владельца квартиры, в которой он проживает. Сейчас женщина живет в Одессе, однако родом она из Крыма, если верить ее соцсетям. Именно на полуострове начинал свою карьеру чиновник.

Евгений Кодис 24tv.ua

OBOZREVATEL удалось найти данные об Ирине Кодис в реестре юридических и физических лиц. Женщина живет на широкую ногу, отдыхает за границей и до сих пор числится собственницей уже закрывающегося бизнеса на аннексированном полуострове.

Кем, Евгений Иванович, вам приходится однофамилица, которую вы внесли в декларацию? Не связаны ли вы с бизнесом. который ей принадлежит?

Вы устроили вашу родственницу на "хлебное место"?

Ирина Кодис также попала в декларацию своей дочери – Кодис Екатерины Евгеньевны. Она работает, как и полный тезка ее отца, в Одесской таможне на одной из самых хлебных должностей – ревизор-инспектор. Екатерина Кодис также, несмотря на невысокую зарплату, живет на широкую ногу. К примеру, недавно девушка побывала в Монако.

Не связаны ли вы, Евгений Иванович, с назначением на должность ревизора Кодис Екатерину Евгениевну? Имеете ли вы родственные с ней связи и почему за последние несколько лет ни разу не упомянули ее в декларации?

Как вы смогли накопить 8 миллионов гривен с маленькой зарплатой чиновника?

Евгений Кодис, судя по всему, не доверяет украинским банкам и все деньги хранит налом. Сумма в $328 тыс. он декларирует ежегодно, начиная с 2016-го. В СМИ его называют "специалистом по борьбе с преступными схемами".

Опыт работы в таможенных органах у него действительно есть. С 1996-го, судя по его официальной биографии, он успел поработать в Севастопольской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и других таможенных службах. Причем еще в 2018-м его ежемесячная зарплата составляла 22 тысячи гривен (при этом это была одна из лучших за его карьеру позиций).

С относительно скромной зарплатой Евгений Кодис успел накопить на квартиру в Одессе площадью в 161,7 кв.м и собрать целое состояние. Наличкой таможенник хранит более 8 млн грн (львиная часть – эквивалент в валюте). Последние несколько лет в своих декларациях Евгений Кодис не указывает ни семьи, ни детей.

Главный вопрос: как вы смогли накопить миллионы, купить огромную квартиру в Одессе, со своей скромной зарплатой чиновника? Сможете ли вы по просьбе OBOZREVATEL опубликовать свою полную декларацию со старта рабочей карьеры и объяснить общественности источники своего сверхдохода?

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