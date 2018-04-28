Очень сложно, до свидания: из Донецка сбежал "почтальон Печкин"

В оккупированном Донецке из-за вмешательства "властей республики" закрылась очередная фирма перевозок товаров в Россию и обратно.
Скриншоты опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.
"Не всем везет. Почта Печкина благодарит руководство республики за наведение порядка на границе. И объявляет о своем закрытии. Всем добра", - сказано в посте "Почта Печкина".
Как сообщал "Обозреватель", ранее Казанский показал, "как хорошо" стало жить в Донецке.
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