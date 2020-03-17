Обыскивают на улицах и запрещают ездить по дорогам: какие ЧС ввели в ЕС и к чему готовиться украинцам

В то время как в Украине еще только обсуждают введение режима Чрезвычайной ситуации (ЧС), многие страны ЕС уже решились на такие шаги. Властям разрешили проводить обыски, ограничивать передвижение и даже закрывать общественный транспорт.
OBOZREVATEL изучил Королевский указ Испании № 463/2020 и разобрался, на какие шаги пошли в одной из стран ЕС и какой опыт следовало бы перенять Украине.
Сроки и охваты
Закон распространяется на всю территорию страны и длится 15 календарных дней. При этом министрам обороны, внутренних дел, транспорта и здравоохранения разрешили издавать специальные указы и инструкции.
Какие полномочия дали властям
Все жители Королевства обязаны подчиняться прямым приказам главы министерства внутренних дел; сотрудничать, а не препятствовать работе представителей власти. Представители министерства имеют право проводить проверки людей, товаров, транспортных средств, помещений и учреждений.
При этом не лишили полномочий и местную власть. Каждая администрация сохраняет за собой полномочия и принимает меры, на свое усмотрение, для управления ситуацией чрезвычайного положения.
Pixabay
Когда можно передвигаться по дорогам
На все 15 календарных дней гражданам разрешили передвигаться по дорогам только при определенных обстоятельствах:
приобретение продуктов питания, фармацевтических препаратов и предметов первой необходимости;
помощь центрам здравоохранения;
для выполнения рабочих обязанностей;
возвращение к месту обычного проживания;
помощь и уход за пожилыми людьми, несовершеннолетними, иждивенцами, инвалидами или особенно уязвимыми людьми;
перемещение к финансовым учреждениям;
Министерство может принять решение о прекращении движения по автомобильным дорогам по соображениям безопасности. Если таковые меры приняты официально, необходимо сообщить автономным администрациям. По необходимости могут проводиться личные обыски.
Работа и образование
Всем работодателям рекомендуется перевести своих сотрудников максимально на удаленную работу. Образование будет на паузе, во всех центрах и учреждениях ввели карантин. В течение периода приостановки образовательные мероприятия будут поддерживаться с помощью дистанционных и онлайн-методов, когда это возможно.
Заведения могут быть открыты только для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. В таких заведениях расстояние между людьми должно быть не меньше 1 метра. Все развлекательные учреждения, рестораны закрыты.
Транспорт ограничили
В общественном транспорте для автомобильных, железнодорожных, воздушных и морских передвижений обороты сократили на 50%. Во всех транспортных средствах обязаны проводить ежедневную уборку в соответствии с рекомендациями, установленными Министерством здравоохранения.
Pixabay
В системах онлайн-продажи билетов должны быть заметные сообщения-предупреждения о том, что лучше не пользоваться такими поездками без уважительных причин.
Для обеспечения необходимой дистанции между пассажирами, можно продавать только треть билетов в отдельную кабину/купе/вагон/транспортное средство.
Поставки продовольствия: при необходимости создаются санитарные коридоры, позволяющие входить и выходить людям, сырью
Какие меры приняли в Израиле
Удаленная работа, видеозвонки и конференц-связь.
Каждый работодатель должен следить за сохранением дистанции в 2 метра между сотрудниками и соблюдением правил личной гигиены и гигиены окружающей среды.
Услуги доставки - только до порога дома.
Обращение за стоматологической помощью – рекомендуется отложить все стоматологические процедуры за исключением критических и неотложных случаев.
Если вы выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо (см. пункт 1), следует сократить контакты с другими людьми и сохранять 2-метровое расстояние друг от друга.
Получение медицинских услуг:
В случае возникновения проблем со здоровьем, желательно использовать дистанционные медицинские услуги, без посещения поликлиники, если это возможно, и в соответствии с указаниями больничной кассы, которые публикуются в интернете и средствах массовой информации.
Сразу после начала карантина должны быть установлены каналы связи с вашей больничной кассой. Узнайте в интернете или с помощью членов семьи, каковы инструкции больничной кассы, если вам потребуются медицинские услуги (убедитесь, что вы знаете, как связаться с больничной кассой и как следить за ее рекомендациями).
При появлении симптомов заболевания, высокой температуры, сопровождаемой респираторными явлениями или без них, необходимо соблюдать домашний карантин и избегать контактов с членами семьи. Следует измерять температуру дважды в день. Если вы обеспокоены, свяжитесь со своим врачом или обратитесь в справочный центр своей больничной кассы.
При высокой температуре пациент должен находиться в изоляции до окончания двух дней после стабилизации температуры. Остальные члены семьи соблюдают карантин только в случае подтверждения диагноза коронавирус.
Как наказывают за нарушения карантина в разных странах
Италия. Действует Указ премьер-министра от 11.03.2020 который предусматривает санкции для тех, кто не соблюдает ограничительных мер, совершил побег из мест лечения или самолечения:
- Деяния каждого, кто стал причиной смерти человека, осознавая, что заражен покинул больницу, свое жилье или место, где проходит карантин, - квалифицируются как убийство и карается лишением свободы на срок до 21 года, в случае если, наступает смерть после инфекции.
- Тот, кто не соблюдает мер, принятых властями из соображений общественного порядка или гигиены, наказывается арестом до 3 месяцев или штрафом 206 евро, но только в случае, если это не влечет за собой серьезных последствий,.
Также под эти правила могут подпадать:
сопротивление силам полиции при попытке лица нарушить зону ограничений;
умышленные преступления против здоровья населения - эпидемия или отравления воды и продуктов питания - срок от 3 до 12 лет
за ложные данные в объяснениях мотивов необходимости передвижения в зонах ограничений - санкция в виде заключения от 1 до 6 лет
В Италии на время карантина закрыты учебные заведения, кинотеатры, театры, спортклубы. В случае нарушения предусмотрено заключение до 3 месяцев и штраф от 260 евро.
Сингапур. За нарушение 14-дневного карантина предусмотрен штраф в 10000 сингапурских долларов (10 300 евро) и / или заключение до 6 месяцев.
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