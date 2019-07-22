Обыски в Кабмине: вскрылись новые факты хищений на оборонке

Генеральная прокуратура вместе с СБУ 22 июля провела обыски в предприятии "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" и в Кабмине. Причина – хищение на сумму $6,7 млн.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, вероятнее всего речь идет о системе раннего реагирования от американской компании "Аэрос". Ее директор – Игорь Пастернак – выходец из Украины. О том, чтобы поставлять технику, настаивали в самой Госпограслужбе они же вместе с "Укроборонпромом" и протолкнули соответствующее решение Кабмина.

СБУ нагрянуло с обысками в правительство для того, чтобы изъять оригиналы документов. По их информации, Госпогранслужбе не нужна была указанная система, которую закупала Украина.

О том, что речь идет об американской компании, заявили и в самом "Спецтехноэкспорте". Там пояснили, что не принимали решения о том, чтобы закупить оборудование. Мол, всего лишь выполняли постановление Кабмина и действовали согласно подписанному меморандуму.

"Сотрудники Департамента контрразведки СБУ выявили факты завладения денежными средствами в сумме более $6,7 млн при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения", – говорят в ГПУ.

Кроме Кабмина, обыски также провели в служебных помещениях Госпогранслужбы, ГФС и на госпредприятии "Спецтехноэкспорт". Позже и.о. главы СБУ Иван Баканов на брифинге в Киеве заявил, что во время проведенных обысков были изъяты материалы по которым в дальнейшем будут проводить следственные действия.

OBOZREVATEL выясняет, связаны ли с указанными поставками чиновники "Укроборонпрома", на тот момент их куратором из СНБО Олегом Гладковским и председателем профильного парламентского комитета Сергеем Пашинским, без участия которых крупные оборонные сделки в Украине не проводили.

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