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Обыски в ArcelorMittal: СБУ сообщила детали громкого дела

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СБУ обвиняет менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

Об этом сообщил и.о. главы СБУ Иван Баканов на брифинге в понедельник, 22 июля. По его словам, жители Кривого Рога заявили о нарушении экологических норм, в том числе радиационных, на ArcelorMittal. Речь идет об обысках, связанных с машиной непрерывного литься №3.

"Есть много заявителей, которые указывают на многочисленные экологические нарушения на предприятиях, в том числе и на ArcelorMittal. Обыски проводились очень корректно. Мы ничего не арестовывали - ни счетов. ни оборудования. Никакого оборудования мы не вывозили, так что заявления, что мы препятствуем инвестициям в Украину - не корректны", - сказал и.о. главы СБУ.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, в технологии, которые должны были остановить ионизирующее излучение, не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

СБУ пришла на ArcelorMittal

СБУ пришла на ArcelorMittal

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В в пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида.

По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова, сотрудники СБУ обыскивали только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

В СБУ говорят, что деятельность предприятия не остановлена.

"Никакого давления на предприятия со стороны сотрудников СБУ нет. Но есть попытки скрыть следы радиации на предприятии. Будут проводиться экспертизы. Сейчас в этот цех не заходит ни один человек", - говорят в СБУ.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Что он несёт? Качеством инвестиций может заниматься внутренний аудит, а не клоуны с СБУ.
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