Объясняют заботой о людях: в Крыму добывают песок с химического могильника

В аннексированном Крыму в районе Керчи полным ходом добывают песок, загрязненный фосфором, мышьяком и хлором. За год площадь ядовитых "раскопок" увеличилась на 25%.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий(МинВОТ). Отмечают, что Украина постоянно отслеживает, как в районе Керчи добывают песок с дамбы Нижне-Чурбашского и Верхне-Чурбашского хвостохранилищ. Там хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат".

Добыча ядовитого песка в Крыму mtot.gov.ua

По данным министерства, в 2019 году площадь территорий, где ведутся работы, существенно увеличилось.

"По результатам специальной обработки космических снимков на территории Нижне-Чурбашского (площадь — около 280 га) хвостохранилища площадь добычи увеличилась на 25% — до 24,27 га (20 сентября 2018 года было 18,35 га). Также на участке обнаружена добывающая техника, грузовой транспорт и три земснаряда", — сообщают в МинВОТ.

Там добавляют, что оккупационные власти пытаются выдать работы по добыче токсичного песка за работу по предотвращению подтопления жилых зданий в Приозерном.

Добыча ядовитого песка в Крыму "Крым.Реалии"

В министерстве говорят, что добытый песок "власти" Крыма вероятно используют для строительства инфраструктурных объектов. Однако в процессе добычи и доставки токсичные вещества из песка попадают в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу хвостохранилища в акваторию Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму оккупанты вывезли тонны радиоактивного песка с могильника ядовитых промышленных отходов у побережья Керчи на стройки, в том числе и детских площадок.

Ранее оккупанты занялись нелегальной промышленной добычей песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" на территории Раздольненского.

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