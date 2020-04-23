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23 апреля • обновлено в 10:29
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Обвал цен на нефть разорил спекулянтов на Московской бирже

3.6т
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Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к тому, что торговцы на Московской бирже не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Причина в том, что система биржи не позволила спекулянтам "выпрыгнуть из горящего поезда", когда цены на нефть достигли отрицательных значений, пишет Finanz.ru. Теперь на многих висят миллионные долги и они близки к разорению.

Обвал на бирже

Обвал на бирже

Как биржа подставила спекулянтов

В начале торгов 774 частных инвестора имели 31849 фьючерсов (долгосрочных контрактов на поставку товара в будущем) на нефть Light Sweet, которые на начало торгов стоили 414 млн рублей (в номинале).

"Потеряли все!" Цены на нефть разорили спекулянтов на Московской бирже

Обвал начался с первых же минут и к вечеру с $17,96 стоимость фьючерсов опустилась до $10,29. На этот момент фьючерсы держали 752 физлица, у них на руках было 29020 контрактов.

"Потеряли все!" Цены на нефть разорили спекулянтов на Московской бирже

К 19.20 котировки рухнули до $8,84. И в этот момент Мосбиржа заморозила все операции с этими контрактами. Так что когда их стоимость опустилась к нулю, а к ночи и вовсе ушла в минус, спекулянты лишь разводили руками – избавиться от разоряющих их фьючерсов они не могли.

Потеряли все

"Фьючерсы, которые утром стоили почти $18, превратились в долг на $37. Держатели длинных позиций по контрактам потеряли не только весь объем (около 400 млн рублей на начало торгов), но и остались должны брокерам вдвое больше", – говорится в публикации.

"Когда все произошло, от моего депозита не осталось ничего. И даже хуже. Теперь у меня минус 600 тысяч рублей. При этом на эту сумму долга брокер начисляет проценты – 15,7% годовых", – пожаловался частный трейдер Павел Мальцев.

"Финам" снял мой депозит в 400 тысяч рублей и повесил на меня дополнительный долг 2,1 млн рублей. У меня нет имущества для погашения 2,1 млн рублей долга. Ситуация для меня сравнительна принудительной ипотеке. Если не будет пересмотра условий торгов, и долг сохранится, я потеряю все: имущество, семью, понимание родственников", – говорит другой - говорит другой трейдер, потерявший все.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены на нефть достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% – до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сейчас заплачу от жалости к спекулянтам, которым теперь придётся работать. Нет, нет, только не работать, аааааа....
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6
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Cтефанова, аааааа, какие тараканы у тебя в голове, причём тут работать?
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2
1
Экономика Рынки и компании

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