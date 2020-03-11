Обвал цен на нефть и курса рубля: Портников объяснил просчет Кремля

Падение цен на нефть и обвал рубля – результат не только объективных экономических условий. В первую очередь это следствие отказа России от договоренностей с другими экспортерами. И тепер может произойти все, что угодно плохое, в первую очередь – для РФ.

Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на "Эспресо". Он объяснил, что страны, которые добывают нефть, когда-то создали механизм совместного принятия решений, который спасал от резких колебаний цен на сырье. В последние годы он демонстрировал свою эффективность. И именно его Россия разрушила, когда ее министр энергетики Александр Новак отказался от уменьшения добычи нефти.

Обвал рынка нефти может привести Россию к поражению

По его мнению, теперь может произойти все что угодно – и баррель по 20 долларов, и катастрофическое падение курса рубля. Однако журналист считает, что в Москве пошли на это сознательно. И осталось только понять – зачем?

"Ответ на этот вопрос вряд ли может быть однозначным. В Кремле могли решить, что резервов достаточно для того, чтобы позволить себе новую войну – на этот раз энергетическую. Ослабить позиции США в сланцевой нефти. Ударить по Саудовской Аравии. Решить какие-то проблемы российских нефтяных компаний: интересы ближайшего соратника Путина Игоря Сечина могут быть куда более важным мотивом, чем интересы государства. До конца понять смысл решения Кремля пока что не так просто", – написал Портников.

Бесспорным остается другое – это настоящая война, а в настоящей войне могут быть и просчеты, и ситуация может не складываться так, как рассчитывают в Москве. К примеру, Саудовская Аравия уже приняла вызов Кремля и приступила к планомерному снижению цен. Это может стать ударом для российских нефтяников, на который к тому же может наложиться эффект от эпидемии коронавируса. В сумме может сработать эффект домино, когда падением рынка уже невозможно будет управлять.

"Когда Россия начинала Первую Мировую войну, ее правительство тоже не ожидало, что жертвой этого решения станет само государство. И таких примеров в истории достаточно. Кремль может достичь своих целей – но слишком высокой ценой, которая окажется непосильной для самих россиян и спровоцирует обвал режима. А может просто проиграть ценовую войну другим экспортерам и вскоре вернуться к привычному механизму согласования цен. Об этом сегодня уже сказал российский министр энергетики, который подчеркнул, что отказ от продления соглашения по уменьшению добычи не исключает дальнейшего взаимодействия", – подытожил Портников.

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