Обвал цен на нефть и курса рубля: Портников объяснил просчет Кремля

Падение цен на нефть и обвал рубля – результат не только объективных экономических условий. В первую очередь это следствие отказа России от договоренностей с другими экспортерами. И тепер может произойти все, что угодно плохое, в первую очередь – для РФ.
Об этом написал журналист Виталий Портников в блоге на "Эспресо". Он объяснил, что страны, которые добывают нефть, когда-то создали механизм совместного принятия решений, который спасал от резких колебаний цен на сырье. В последние годы он демонстрировал свою эффективность. И именно его Россия разрушила, когда ее министр энергетики Александр Новак отказался от уменьшения добычи нефти.
Обвал рынка нефти может привести Россию к поражению
По его мнению, теперь может произойти все что угодно – и баррель по 20 долларов, и катастрофическое падение курса рубля. Однако журналист считает, что в Москве пошли на это сознательно. И осталось только понять – зачем?
"Ответ на этот вопрос вряд ли может быть однозначным. В Кремле могли решить, что резервов достаточно для того, чтобы позволить себе новую войну – на этот раз энергетическую. Ослабить позиции США в сланцевой нефти. Ударить по Саудовской Аравии. Решить какие-то проблемы российских нефтяных компаний: интересы ближайшего соратника Путина Игоря Сечина могут быть куда более важным мотивом, чем интересы государства. До конца понять смысл решения Кремля пока что не так просто", – написал Портников.
Бесспорным остается другое – это настоящая война, а в настоящей войне могут быть и просчеты, и ситуация может не складываться так, как рассчитывают в Москве. К примеру, Саудовская Аравия уже приняла вызов Кремля и приступила к планомерному снижению цен. Это может стать ударом для российских нефтяников, на который к тому же может наложиться эффект от эпидемии коронавируса. В сумме может сработать эффект домино, когда падением рынка уже невозможно будет управлять.
"Когда Россия начинала Первую Мировую войну, ее правительство тоже не ожидало, что жертвой этого решения станет само государство. И таких примеров в истории достаточно. Кремль может достичь своих целей – но слишком высокой ценой, которая окажется непосильной для самих россиян и спровоцирует обвал режима. А может просто проиграть ценовую войну другим экспортерам и вскоре вернуться к привычному механизму согласования цен. Об этом сегодня уже сказал российский министр энергетики, который подчеркнул, что отказ от продления соглашения по уменьшению добычи не исключает дальнейшего взаимодействия", – подытожил Портников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал.
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