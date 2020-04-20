Обвал цен на нефть: появилась первая реакция России

Дарья Дурова Рынки и компании 00:47, 21.04.2020

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал резкий обвал цен на нефть 20 апреля "картельным сговором".

Соответствующий пост бывший российский премьер вечером в понедельник опубликовал на своей странице в Facebook.

"С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами", – добавил политик.

Медведев назвал обвал стоимости нефти картельным сговором
Коллаж

Пользователи сети засыпали пост насмешливыми комментариями. "Спи Дима, спи", "Жалкий", "Денег нет, но вы держитесь", "Если эти вопросы Совбез решает, то надо бояться", "Не планируете нефть бочонками населению продавать?" "Убожества вы ходячие, товарищи президенты", – пишут комментаторы.

Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля вслед за обвалом цены на нефть марки WTI к минусовым показателям резко снизилась и стоимость российской Urals.

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Экономика Рынки и компании

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