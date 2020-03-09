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9 марта • обновлено в 22:28
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Обвал рынка нефти может опрокинуть Россию, как СССР: журналист нарисовал роковой сценарий

2.7т
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Обвал мирового рынка нефти, который повлек за собой и падение рубля, может привести Россию чуть ли не к развалу, как уже было с СССР в 1990-х годах.

Такое мнение выразил журналист Андрей Старостин в материале для LB.ua. По его словам, ситуация во многом повторяется.

"Только вместо канувшего в Лету СССР роль самого уязвимого и слабого игрока мирового рынка нефти играет несколько государств-экспортеров, за счет падения позиций которых на рынке более сильные игроки рассчитывают поживится. Самыми слабыми среди этих экспортеров выглядят РФ, Иран, Венесуэла и Нигерия", – пояснил Старостин.

Обвал рынка нефти может опрокинуть Россию, как СССР

Обвал рынка нефти может опрокинуть Россию, как СССР

Он обратил внимание, что политические конструкции власти в этих странах заточены под несменяемые диктатуры. Из-за этого слабо и медленно реагируют на подобные вызовы.

"Но и это ещё не всё. Потому что валютные системы указанных четырех государств намного более зависимы от нефтяных доходов, чем валютные системы других ведущих мировых нефтяных государств-производителей. Словом, с 2014 по 2020 годы на мировом рынке нефти, как и во времена СССР, определился игрок с многогранными слабостями. Эти слабости одинаковы что для РФ, что для Ирана, что для других жестких нефтяных автаркий", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
СССР нефть
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