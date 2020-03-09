Обвал рынка нефти может опрокинуть Россию, как СССР: журналист нарисовал роковой сценарий

Обвал мирового рынка нефти, который повлек за собой и падение рубля, может привести Россию чуть ли не к развалу, как уже было с СССР в 1990-х годах.

Такое мнение выразил журналист Андрей Старостин в материале для LB.ua. По его словам, ситуация во многом повторяется.

"Только вместо канувшего в Лету СССР роль самого уязвимого и слабого игрока мирового рынка нефти играет несколько государств-экспортеров, за счет падения позиций которых на рынке более сильные игроки рассчитывают поживится. Самыми слабыми среди этих экспортеров выглядят РФ, Иран, Венесуэла и Нигерия", – пояснил Старостин.

Обвал рынка нефти может опрокинуть Россию, как СССР

Он обратил внимание, что политические конструкции власти в этих странах заточены под несменяемые диктатуры. Из-за этого слабо и медленно реагируют на подобные вызовы.

"Но и это ещё не всё. Потому что валютные системы указанных четырех государств намного более зависимы от нефтяных доходов, чем валютные системы других ведущих мировых нефтяных государств-производителей. Словом, с 2014 по 2020 годы на мировом рынке нефти, как и во времена СССР, определился игрок с многогранными слабостями. Эти слабости одинаковы что для РФ, что для Ирана, что для других жестких нефтяных автаркий", – резюмировал он.

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