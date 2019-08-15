В США второй раз за месяц рухнула биржа: что происходит

На Уолл-Стрит произошел обвал биржевых индексов. Это случилось на фоне новостей о проблемах в экономике Германии и Китая.

По итогам среды, 14 августа, индустриальный показатель "Доу Джонс" рухнул на 3,05%, сводный индекс S&P 500 – на 2,93%, а высокотехнологический индекс NASDAQ упал на 3,02%. Об этом сообщает "Голос Америки".

Из-за этого, к примеру, акции компании Apple упали на 2,3%.

"Торговая сессия среды, ставшая на Нью-Йоркской фондовой бирже наихудшим днем 2019 года, завершилась общим падением на фоне публикации неблагоприятных данных по экономике Китая и Германии, которые повышают внимание к торговой войне между Вашингтоном и Пекином, подталкивающей ряд крупных экономик к порогу рецессии", – сказано в публикации.

Там говорится, что зависимая от экспорта экономика Германии демонстрирует пессимистичные тенденции, а рост объемов промышленного производства в Китае опустился до минимума 17-летней давности. Это пугает американские корпорации, которые зависят от международного спроса.

Экономисты, сказано в материале, опасаются, что в американской экономике есть риск рецесси. На это указывает, в частности, и американский рынок облигаций. Там доходность двухлетних казначейских облигаций опередила доходность десятилетних впервые с 2007 года.

Обвалились индексы бирж на Уолл-Стрит financeandmarkets.com

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в четверг, 15 августа, упали в ходе азиатских торгов. "Нефть упала после того, как на американском рынке гособлигаций инвесторы увидели тревожные сигналы рецессии, а увеличивающиеся запасы в Штатах дополнили негативный фон", – сообщил управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.

Тем временем американский президент Дональд Трамп не исключил выхода США из Всемирной торговой организации. Выход из ВТО может произойти, "если это потребуется", сказал глава страны 13 августа, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании. Правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения, считает Трамп.

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