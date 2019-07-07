ОБСЕ нанесли удар по "Северному потоку-2": детали резолюции

В ОБСЕ признали газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств.
Это следует из принятой Комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопаности и сотрудничества Европы резолюции, сообщает "РБК-Украина".
Поправку, касающуюся данных проектов, в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" литовского парламентария Руты Милюте предложила включить делегация США.
"Речь идет о росте опоры на один источник (энергоресурсов. – ред.). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого", – сказал американский конгрессмен Ли Зелдин.
Он пояснил, что "Турецкий поток" повышает способность России влиять на другие страны, что может иметь негативные последствия.
"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", – добавил Зелдин.
В свою очередь турецкая делегация выступила против поправки, отметив, что государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.
Иллюстрация. Северный поток-2
novostipmr.com
Отметим, "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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