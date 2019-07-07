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ОБСЕ нанесли удар по "Северному потоку-2": детали резолюции

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В ОБСЕ признали газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств.

Это следует из принятой Комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопаности и сотрудничества Европы резолюции, сообщает "РБК-Украина".

Поправку, касающуюся данных проектов, в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" литовского парламентария Руты Милюте предложила включить делегация США.

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"Речь идет о росте опоры на один источник (энергоресурсов. – ред.). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого", – сказал американский конгрессмен Ли Зелдин.

Он пояснил, что "Турецкий поток" повышает способность России влиять на другие страны, что может иметь негативные последствия.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", – добавил Зелдин.

В свою очередь турецкая делегация выступила против поправки, отметив, что государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.

Иллюстрация. Северный поток-2

Иллюстрация. Северный поток-2

novostipmr.com

Отметим, "Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.

ОБСЕ нанесли удар по "Северному потоку-2": детали резолюции

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Темы
Северный поток-2Рынок газа
Теги
ОБСЕТурецкий потокгазгазопроводГазпром
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Гэй хлопцы, продам газовый резак, дешево, подходит для распила , никому больше не нужной, украинской газовой трубы)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Мощнейший удар! Теперь Россия точно откажется от этих двух проектов и американский сжиженный газ заполнит Европу по бросовым ценам
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Свинопасы, а что за удар-то нанесли? Шо теперь будет, "Поток" фсё?
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