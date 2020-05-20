Шмыгаль назвал дату запуска транспорта в Украине
В Украине с 22 мая возобновится движение городского общественного транспорта. Межобластные перевозки пока открывать не будут.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров Украины в среду, 20 мая.
"Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Это при условии, что обстоятельства допустят межобластные перемещения. В областях, где сложная ситуация со вспышками COVID-19, будут вводить локальные ограничения на пассажирские перевозки", – сказал глава правительства.
Также будет разрешено международное автобусное и железнодорожное сообщение через открытые пункты пропуска.
"Касательно международных перевозок – от момента публикации сегодняшнего правительственного постановления откроется возможность совершения международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к постановлению №288 ", – сказал Шмыгаль.
Что будет с авиаперелетами
"К вопросу о восстановлении авиаперелетов мы вернемся после 15 июня, когда авиаперевозчики получат возможность лететь. Потому что аэропорты наших стран-партнеров пока закрыты. Есть позиция, что ранее 15 июня открывать рейсовые перелеты нет смысла", – сказал Шмыгаль.
Когда запустят поезда
Железнодорожное движение в Украине будет восстановлено с 1 июня.
Запуск метрополитена
Метрополитен в Украине запустят 25 мая. Официальное постановление о смягчении карантина правительство опубликует 21 мая.
Меры безопасности
Обязательные требования к безопасности на транспорте – масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.
В конце апреля правительство опубликовало поэтапный план выхода страны из карантина. Конкретные даты реализации каждого этапа не озвучивались, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа послабления карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Восемь областей Украины, в частности западных, не соответствуют критериям, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мероприятий. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Тогда при условии соблюдения правил смогут заработать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры.