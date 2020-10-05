OBOZREVATEL требует расследовать схему Фукса по покупке ТРЦ Фирташа: новые данные
ТРЦ продали с огромными нарушениями
Все компании, которые принимали участие в конкурсе, связаны между собой
OBOZREVATEL требует провести прозрачное расследование
Cкандальный бизнесмен Павел Фукс с помощью связанных компаний приобрел на открытых торгах ТРЦ Respublika Дмитрия Фирташа, нарушая закон. Сговор разоблачил Антимонопольный комитет Украины. Как стало известно, три компании, которые участвовали в конкурсе, переводили между собой денежные средства и фактически вместе приобрели ТРЦ, нарушая закон.
В результате торговый центр, который банк за долги продавал на аукционе, достался Фуксу всего за 777 млн грн, в то время как стартовая цена составляла 2,56 млрд грн. OBOZREVATEL письменно обратился в прокуратуру с информационным запросом, а также подаст заявление о совершенном преступлении. Мы требуем немедленно расследовать схему и ответить на вопросы:
Правильно ли провели сам конкурс, почему журналистам удалось выяснить о связях между тремя компаниями, а конкурсной комиссии – нет?
Понесет ли уголовную ответственность Василий Астион, который имеет связь с тремя компаниями и, по информации OBOZREVATEL, работает в интересах Павла Фукса?
Отметим, Антимонопольный комитет уже начал расследование и установил, что поведение трех участников торгов – компаний "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и "Толкфин"– является результатом заговора, передает пресс-служба ведомства. Удалось собрать такие доказательства:
учредителями и руководителями компаний являются родственники;
компании имели и других совместных работников;
участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;
тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин";
использование компаниями одних и тех же средств связи;
согласованное поведение компаний при проведении торгов.
Согласно закону на всех трех нарушителей наложены штрафы в размере 10% от дохода каждого из них. Стоит отметить, OBOZREVATEL писал об указанной схеме еще задолго до расследования АМКУ. Тогда нам удалось выяснить, что конечным бенефициаром компании-победителя "Солтекс Капитал" является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченное лицо – Василий Астион.
Помимо "Солтекс Капитал", в аукционе участвовали еще две компании — "Фингруп Фактор" и "Толкфин". Но от них заявок на цену почему-то не поступало. Впрочем, если детальнее изучить информацию об этих фирмах, все встает на свои места.
Конечным бенефициаром "Фингруп Фактор" и "Толкфин" является ни кто иной, как Василий Астион. По нашей информации, он работает в интересах Павла Фукса.
Вероятно, с помощью двух подставных фирм человек Фукса хотел создать иллюзию конкуренции на торгах.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Его подозревают в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые из украинцев, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.