OBOZREVATEL требует расследовать схему Фукса по покупке ТРЦ Фирташа: новые данные

Cкандальный бизнесмен Павел Фукс с помощью связанных компаний приобрел на открытых торгах ТРЦ Respublika Дмитрия Фирташа, нарушая закон. Сговор разоблачил Антимонопольный комитет Украины. Как стало известно, три компании, которые участвовали в конкурсе, переводили между собой денежные средства и фактически вместе приобрели ТРЦ, нарушая закон.

В результате торговый центр, который банк за долги продавал на аукционе, достался Фуксу всего за 777 млн грн, в то время как стартовая цена составляла 2,56 млрд грн. OBOZREVATEL письменно обратился в прокуратуру с информационным запросом, а также подаст заявление о совершенном преступлении. Мы требуем немедленно расследовать схему и ответить на вопросы:

Правильно ли провели сам конкурс, почему журналистам удалось выяснить о связях между тремя компаниями, а конкурсной комиссии – нет?

Понесет ли уголовную ответственность Василий Астион, который имеет связь с тремя компаниями и, по информации OBOZREVATEL, работает в интересах Павла Фукса?

Отметим, Антимонопольный комитет уже начал расследование и установил, что поведение трех участников торгов – компаний "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и "Толкфин"– является результатом заговора, передает пресс-служба ведомства. Удалось собрать такие доказательства:

учредителями и руководителями компаний являются родственники;

компании имели и других совместных работников;

участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;

тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин";

использование компаниями одних и тех же средств связи;

согласованное поведение компаний при проведении торгов.

Согласно закону на всех трех нарушителей наложены штрафы в размере 10% от дохода каждого из них. Стоит отметить, OBOZREVATEL писал об указанной схеме еще задолго до расследования АМКУ. Тогда нам удалось выяснить, что конечным бенефициаром компании-победителя "Солтекс Капитал" является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченное лицо – Василий Астион.

Помимо "Солтекс Капитал", в аукционе участвовали еще две компании — "Фингруп Фактор" и "Толкфин". Но от них заявок на цену почему-то не поступало. Впрочем, если детальнее изучить информацию об этих фирмах, все встает на свои места.

Конечным бенефициаром "Фингруп Фактор" и "Толкфин" является ни кто иной, как Василий Астион. По нашей информации, он работает в интересах Павла Фукса.

Вероятно, с помощью двух подставных фирм человек Фукса хотел создать иллюзию конкуренции на торгах.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС: