OBOZREVATEL готовит рейтинг коррумпированных мэров Украины

Накануне местных выборов OBOZREVATEL опубликует рейтинг "самых коррумпированных и неэффективных городских глав Украины". Работу руководителей крупных городов мы оценим исходя из десятков критериев, каждому присвоим свою оценку, которая покажет, насколько честно работали бургомистры за время своей каденции.

Работу руководства крупнейших городов редакция вместе с экспертами изучит по следующим критериям:

есть ли уголовные производства против местных чиновников;

публикуются ли отчеты о выполнении бюджета и распределения бюджетных средств;

как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO и т.п);

принято ли решение о проведении допороговых торгов ;

принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;

допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимают финансовые решения;

опубликовал ли городской голова свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;

как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертная среда;

и другие.

Также мы обращаемся к читателям с просьбой рассказать, сталкивались ли вы с коррупцией в органах местной власти, коммунальных больницах, школах и т.д. Свои истории можете присылать на почту obozrevatelfeedback@gmail.com. Журналисты изучат каждый случай злоупотреблений местной власти.

Результаты рейтинга с полным перечнем всех критериев и указанием набранных городскими головами баллов читайте через три недели на OBOZREVATEL. От того, кто будет управлять городами следующие пять лет, зависит будущее всех украинцев. Городские головы отвечают за комфорт и безопасность каждого жителя. А после децентрализации на уровне городов аккумулируются миллиардные бюджеты, которые зачастую осваиваются неэффективно.