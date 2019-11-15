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15 ноября • обновлено в 11:36
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/ Рынки и компании

"Обостряют ситуацию!" Путин пригрозил Украине прекращением транзита газа

1.7т
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Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Причина, по его словам, в "газовых" исках Украины против России и возможном срыве сроков реформы украинской ГТС. Об этом он сказал в беседе с российскими журналистами в Бразилиа (столица Бразилии) в четверг, 14 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", – сказал Путин.

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По его словам, Россия готова продавать Украине газ со скидкой в 25%. Но при условии, что это будут прямые поставки из России, а не реверсом из Европы (прямым, когда Европа покупает газ у РФ, а потом перекачивает его в Украину, или виртуальным, когда газ идет из России, но оформляется на бумагах как купленный в Европе).

Помешать подписанию нового контракта на транзит газа, по словам Путина, могут иски "Нафтогаза" к "Газпрому" и риск того, что Украина может не успеть включить в свои законы европейские газовые нормы.

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"Что мы сейчас видим? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать – пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам – она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство – мы готовы. ... Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) – смогут они это сделать в оставшийся период времени? Они взяли на себя обязательство перед Европой (не перед нами) – пусть делают. Мы готовы и к этому", – заявил Путин.

Путин высказался о транзите газа

Путин высказался о транзите газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
газ транзит газа НАК "Нафтогаз" Газпром
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Хiхлам по губам)) Знову!)
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2
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлы не ведитесь. Вас наепывают. Держитесь до последнего и готовьте мешки для репарацый и контрибуцый. Омерыга если что поможет. СУГС, ёпста
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Хохлам дешевый газ МВФ не разрешает.
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