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10 сентября • обновлено в 06:52
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Россия избавится от Украины на военном флоте: что придумали

13.5т Читать материал на украинском

В России заявили, что сумели разработать двигатели для военного флота взамен тем, которые раньше покупали в Украине.

Об этом сказал гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин, передают "РИА Новости".

"ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8000 лошадиных сил до 25000 лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386", — сказал Шмотин.

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Корабли проектов 22350 и 20386, о которых говорил Шмотин, — это российские многоцелевые фрегаты и корветы.

Проблемы с обеспечением военного флота газотурбинными двигателями у России начались после разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной. В частности, было приостановлено строительство тройки фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, силовые установки для которых делало украинское предприятие "Зоря-Машпроект".

Заменить украинские двигатели Россия не смогла и в итоге корабли проекта 11356 продали в Индию.

Россия заявила о разработке собственных двигателей

Россия заявила о разработке собственных двигателей

Как сообщал OBOZREVATEL, подводники российской станции АС-31 "Лошарик" погибли в результате взрыва, произошедшего из-за российской литий-ионной аккумуляторной батареи. Их начали устанавливать на глубоководных станциях вместо надежных серебряно-цинковых батарей, которые изготавливали в Украине, после возникновения конфликта.

В феврале 2018 года стало известно, что Украина запретила поставки в Россию двигателей Д-436 для гражданских самолетов, которые выпускаются запорожским предприятием "Мотор Сич".

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
санкции
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Махов Макс
Махов Макс
А ведь и действительно сделали. Вчерась видел как Кузнецов бежал 25 узлов, двадцать буксиров не могли его догнать. Присотрелся, а это китайский аналог. Ну тогда панятна. Бгггггаааа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Ржешь в се мерин Гор топовский? Пробку так и не вытащил из дупы питорок? Че питоры не пишете шо деньги за движки украли? Проценты капают седьмой год мериносы,с вас только черметом взять можно.дереволазы.
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Махов Макс
Махов Макс
На лошарике, верили аккумуляторам, изготовленным , взамен украинским, пока те не взорвались. Бгггггаааа
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Кто еще думает что Парашенко не разорял Украину - сколько вы тугригов потеряли от заказов России ??? - да пара тройка подобных двигателей будет равна всему урожаю собранному в стране дураков ...
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Махов Макс
Махов Макс
Bладимир Ильич чЛенин, к каждой консервной банке к*цапии, положено два буксира финских. Бгггггаааа
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