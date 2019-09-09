Россия избавится от Украины на военном флоте: что придумали

В России заявили, что сумели разработать двигатели для военного флота взамен тем, которые раньше покупали в Украине.

Об этом сказал гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин, передают "РИА Новости".

"ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8000 лошадиных сил до 25000 лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386", — сказал Шмотин.

Корабли проектов 22350 и 20386, о которых говорил Шмотин, — это российские многоцелевые фрегаты и корветы.

Проблемы с обеспечением военного флота газотурбинными двигателями у России начались после разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной. В частности, было приостановлено строительство тройки фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, силовые установки для которых делало украинское предприятие "Зоря-Машпроект".

Заменить украинские двигатели Россия не смогла и в итоге корабли проекта 11356 продали в Индию.

Россия заявила о разработке собственных двигателей

Как сообщал OBOZREVATEL, подводники российской станции АС-31 "Лошарик" погибли в результате взрыва, произошедшего из-за российской литий-ионной аккумуляторной батареи. Их начали устанавливать на глубоководных станциях вместо надежных серебряно-цинковых батарей, которые изготавливали в Украине, после возникновения конфликта.

В феврале 2018 года стало известно, что Украина запретила поставки в Россию двигателей Д-436 для гражданских самолетов, которые выпускаются запорожским предприятием "Мотор Сич".

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