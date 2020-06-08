Обокрали государство на сотни миллионов? Газотрейдер Фирташа поймали на масштабной афере

В Украине начали расследование деятельности известного газотрейдера ООО "Метида", которая занимается транспортировкой и поставкой природного газа, и которую подозревают в причастности к масштабному хищению госсредств.

Фирма принадлежит экс-главе правления компании Дмитрия Фирташа "Укргаз-Энерго" Игорю Воронину и его бывшему заместителю Юрию Величко. Об этом пишет dubinsky.pro.

"Общие суммы, которые фигурируют в уголовных делах, исчисляются сотнями миллионов гривен. Счета фирмы арестованы, а владельцы – Воронин и Величко – пытаются избежать уголовной ответственности и до сих пор находятся на свободе. Но у правоохранителей есть все законные основания посадить эту парочку на много лет", – говорится в сообщении.

Газотрейдер "Метида", управляемый людьми Фирташа, "кинул" Украину на сотни миллионов гривен

Отмечается, что расследуют деятельность "Метиды" Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, а также Национальная полиция совместно с Государственной фискальной службой.

В материале напомнили, что примерно год назад суд арестовал банковские счета частной компании "Метида". Речь шла об уголовном производстве по подозрению бывшего директора ДП "Центргаз" (входит в состав ОАО "Кировоградгаз", 51% акций которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") Константина Старовойта в растрате денег компании. Тот якобы накануне своего увольнения вывел на "Метиду" 8,6 млн гривен средств "Центргаза".

"Игорь Воронин своему карьерному росту обязан Дмитрию Фирташу, который в 2006 году назначил его главой ЧАО "Укргаз-энерго" – в структуру, через которую в Украине продавала импортируемый газ скандальная прокладка Rosukrenergo", – добавляют расследователи.

По их словам, против ООО "Метида" и ее собственников в 2019 году было возбуждено еще несколько уголовных дел относительно контрабанды природного газа, уклонения от уплаты налогов и фиктивного налогового кредита. Также выяснилось, что фирма не осуществила поставку газа потребителям по предоплате, чем "нанесла убытки государственным компаниями на сумму более 1 млрд грн".

"Большинство газотрейдеров, в отношении которых начато расследование, тем или иным образом связаны с бывшей группой "Укргаз", которую ряд инсайдеров рынка обвиняют в непоставках законтрактованного газа. В этом списке также находится компания "Дельта актив групп", контрабанда газа которой уже становилась объектом расследования правоохранителей", – говорится в сообщении.

Ко всему прочему, отмечается, что в рамках досудебного расследования относительно нарушения существующих нормативно-правовых актов Украины в ходе финансово-хозяйственных отношений ООО "Метида" с ООО "Трейдер Газ" был установлен ряд важных факторов.

В частности, экс-руководитель подразделения "Нафтогаза" Виталий Волынец в одном интервью заявил, якобы руководство компании "под давлением" обязали подписать контракт "с не очень репутационным контрагентом – "Метидой".

"Да, условия были выгодные и 100% предоплата. Но у службы безопасности "Нафтогаз трейдинга" были вопросы к этой компании – мы понимаем, что она находится в орбите олигарха Дмитрия Фирташа. И здесь такой контекст: у группы Фирташа очень много долгов и обязательств перед НАК "Нафтогазом". И деньги, которые они не доплачивают НАК "Нафтогазу", могли пойти на оплату этого газа для "Метиды", – сообщил Волынец.

Согласно уголовному производству, которое в 2018 году расследовала на тот момент Генеральная прокуратура, установлено, что деятельность руководителя ЧАО "Укргаз-энерго" Игоря Воронина нанесла НАК "Нафтогаз Украины" потерю прибыли в сумме 1,712 млрд гривен.

Помимо этого, следствие собрало доказательства, дающие основание считать, что "Метиду" использовали "как инструмент легализации средств, полученных преступным путем" – то есть, нераспределенной прибыли ЧАО "Укргаз-Энерго" за 2006-2011 год.

"ГФС также регулярно подавала в суд на ООО "Метида", поскольку компания не платила налоги и были наложены штрафы на суммы в несколько миллионов гривен. Игорь Воронин и Юрий Величко, а также несколько фирм из их орбиты, кроме всего вышеописанного, задолжали десятки миллионов гривен крупным украинским банкам. Как государственным, так и частным", – констатируют расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд признал и разрешил выполнение постановления Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited за поставки газа. ОПЗ должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов.

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