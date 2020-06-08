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8 июня • обновлено в 14:58
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Обокрали государство на сотни миллионов? Газотрейдер Фирташа поймали на масштабной афере

  • В Украине начали расследование относительно деятельности газотрейдера ООО "Метида"

  • Фирма занимается транспортировкой и поставкой природного газа

  • Она принадлежит экс-главе правления компании Дмитрия Фирташа "Укргаз-Энерго" Игорю Воронину и его бывшему заместителю Юрию Величко

  • По данным расследователей, ее использовали "как инструмент легализации средств, полученных преступным путем"

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В Украине начали расследование деятельности известного газотрейдера ООО "Метида", которая занимается транспортировкой и поставкой природного газа, и которую подозревают в причастности к масштабному хищению госсредств.

Фирма принадлежит экс-главе правления компании Дмитрия Фирташа "Укргаз-Энерго" Игорю Воронину и его бывшему заместителю Юрию Величко. Об этом пишет dubinsky.pro.

"Общие суммы, которые фигурируют в уголовных делах, исчисляются сотнями миллионов гривен. Счета фирмы арестованы, а владельцы – Воронин и Величко – пытаются избежать уголовной ответственности и до сих пор находятся на свободе. Но у правоохранителей есть все законные основания посадить эту парочку на много лет", – говорится в сообщении.

Газотрейдер "Метида", управляемый людьми Фирташа, "кинул" Украину на сотни миллионов гривен

Газотрейдер "Метида", управляемый людьми Фирташа, "кинул" Украину на сотни миллионов гривен

Отмечается, что расследуют деятельность "Метиды" Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, а также Национальная полиция совместно с Государственной фискальной службой.

В материале напомнили, что примерно год назад суд арестовал банковские счета частной компании "Метида". Речь шла об уголовном производстве по подозрению бывшего директора ДП "Центргаз" (входит в состав ОАО "Кировоградгаз", 51% акций которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") Константина Старовойта в растрате денег компании. Тот якобы накануне своего увольнения вывел на "Метиду" 8,6 млн гривен средств "Центргаза".

"Игорь Воронин своему карьерному росту обязан Дмитрию Фирташу, который в 2006 году назначил его главой ЧАО "Укргаз-энерго" – в структуру, через которую в Украине продавала импортируемый газ скандальная прокладка Rosukrenergo", – добавляют расследователи.

По их словам, против ООО "Метида" и ее собственников в 2019 году было возбуждено еще несколько уголовных дел относительно контрабанды природного газа, уклонения от уплаты налогов и фиктивного налогового кредита. Также выяснилось, что фирма не осуществила поставку газа потребителям по предоплате, чем "нанесла убытки государственным компаниями на сумму более 1 млрд грн".

"Большинство газотрейдеров, в отношении которых начато расследование, тем или иным образом связаны с бывшей группой "Укргаз", которую ряд инсайдеров рынка обвиняют в непоставках законтрактованного газа. В этом списке также находится компания "Дельта актив групп", контрабанда газа которой уже становилась объектом расследования правоохранителей", – говорится в сообщении.

Обокрали государство на сотни миллионов? Газотрейдер Фирташа поймали на масштабной афере

Ко всему прочему, отмечается, что в рамках досудебного расследования относительно нарушения существующих нормативно-правовых актов Украины в ходе финансово-хозяйственных отношений ООО "Метида" с ООО "Трейдер Газ" был установлен ряд важных факторов.

В частности, экс-руководитель подразделения "Нафтогаза" Виталий Волынец в одном интервью заявил, якобы руководство компании "под давлением" обязали подписать контракт "с не очень репутационным контрагентом – "Метидой".

"Да, условия были выгодные и 100% предоплата. Но у службы безопасности "Нафтогаз трейдинга" были вопросы к этой компании – мы понимаем, что она находится в орбите олигарха Дмитрия Фирташа. И здесь такой контекст: у группы Фирташа очень много долгов и обязательств перед НАК "Нафтогазом". И деньги, которые они не доплачивают НАК "Нафтогазу", могли пойти на оплату этого газа для "Метиды", – сообщил Волынец.

Согласно уголовному производству, которое в 2018 году расследовала на тот момент Генеральная прокуратура, установлено, что деятельность руководителя ЧАО "Укргаз-энерго" Игоря Воронина нанесла НАК "Нафтогаз Украины" потерю прибыли в сумме 1,712 млрд гривен.

Помимо этого, следствие собрало доказательства, дающие основание считать, что "Метиду" использовали "как инструмент легализации средств, полученных преступным путем" – то есть, нераспределенной прибыли ЧАО "Укргаз-Энерго" за 2006-2011 год.

"ГФС также регулярно подавала в суд на ООО "Метида", поскольку компания не платила налоги и были наложены штрафы на суммы в несколько миллионов гривен. Игорь Воронин и Юрий Величко, а также несколько фирм из их орбиты, кроме всего вышеописанного, задолжали десятки миллионов гривен крупным украинским банкам. Как государственным, так и частным", – констатируют расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд признал и разрешил выполнение постановления Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу компании олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited за поставки газа. ОПЗ должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коррупция в Украине
Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Государственное Бюро Расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины Офис генерального прокурора Украины Государственная фискальная служба Украины Национальная полиция Украины
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Экономика Рынки и компании

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