Обокрал госбанк и вышел сухим из воды: чем закончилась масштабная афера Омельяненко

Бывший глава наблюдательного совета Укргазбанка Алексей Омельяненко за 2008-2014 года украл из этого финучреждения сотни миллионов гривен. Однако в результате до сих пор остался безнаказанным.

Вышел сухим из воды

Как говорится в расследовании telegra.ph, деньги, которые были предоставлены банку от НБУ в виде рефинансирования, он перенаправил на фиктивные компании, через предоставленные кредиты. Подписантом всех кредитных договоров со стороны "Укргазбанка" являлся человек Омельяненко – заместитель председателя правления Валерий Ткаченко.

На счета подконтрольных компаний вывели около 2 107,8 млн гривен. Основные компании, которые фигурировали в данной схеме и имели прямое отношение к Омельяненко: "Киевгорстрой-1 им. Загороднього", ООО "Плесецкий гранитный карьер", ООО "Нова енергiя свiту", ООО "Шалс".

Все его коррупционные поручения в банке выполнял Валерий Ткаченко, с помощью которого в 2009 году было выведено сотни миллионов гривен.

НБУ не хотел утверждать Ткаченко замглавой правления АБ "Укргазбанк", по той причине, что он не соответствовал критериям и требованиям, установленным ст. 42 Закона Украины "О банках и банковской деятельности": отсутствие банковского стажа и большого перерыва в трудовой деятельности. Он даже не имел рабочего места в финучреждении, а все вопросы решал "своей подписью" без ведома коллектива.

За 2008-2010 годы на счета компаний Омельяненко было выведено 5 млрд гривен кредитных средств. Все эти займы оказались проблемными и не вернулись в Укргазбанк. Лишь официально подтверждено нанесение финучреждению ущерба на сумму около 4 млрд гривен.

Государственная аудиторская служба Украины провела три внеплановые аудиторские проверки по 58 эпизодам получения кредитных средств, подконтрольных Алексею Омельяненко. Так, были нанесены убытки Укргазбанку в размере 2,155 млрд гривен.

Также расследуется ряд других эпизодов по завладению средствами банка посредством выданных кредитов подконтрольным предприятиям.

В конечном итоге директора и учредители фиктивных компаний не понесли никакой серьёзной ответственности. На экс-чиновника открыто уголовное производство, но он до сих пор на свободе.

Чем известен Омельяненко

Фирма "Укрконцепт", по версии следствия, принадлежавшая Алексею Омельяненко, задолжала Укргазбанку 127,5 млн грн! Но на этом сотрудники госучреждения не остановились.

Также глава набсовета банка, как сообщают в Нацполиции, за его счет оплачивал аренду помещений, которыми финансовое учреждение не пользовалось, платил фиктивным фирмам за ремонт в них. "Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было отправлено 39 млн грн", – говорится в сообщении правоохранителей.

Алексей Омельяненко долгое время пользовался авторитетом и в политических, и в религиозных кругах. Он являлся членом правящей тогда Партии регионов, организовал общественную организацию "День Крещения Руси", жертвовал крупные суммы православной церкви на тот момент Московского патриархата (сейчас Русская православная церковь в Украине). На сайте патриархата размещали хвалебные материалы в адрес чиновника, но после скандала с хищением средств все упоминания удалили.

Правда, отдельные священнослужители РПЦ в Украине даже после ареста Омельяненко продолжили молиться за его освобождения. И не зря. Печерский районный суд, который и до этого отличался спорными решениями, 3 июня изменил меру пресечения. Если раньше банкир должен был заплатить залог в размере более 90 млн грн (сумма, сопоставимая с масштабами хищений), то сейчас его отпустили просто "под честное слово".

При этом Омельяненко пообещал предупреждать, если будет менять место жительства или работы, и не общаться со свидетелями по своему же делу. Такое решение приняла судья Светлана Смык. Что интересно, еще 30 мая ее коллега залог продлила, но Смык приняла другое решение.

В конечном итоге наказание за огромные хищения горе-банкир так и не понес. Деньги остались у него, а решение суда смело можно назвать символическим.

Справка OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!