"Обойдется Путину в миллиарды": в США приготовились к новому удару по России

Американский сенатор Тед Круз призвал Сенат ввести новые антироссийские санкции, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил, отвечая на реплику своего коллеги Стивена Бигуна о том, что правительство США должно противостоять завершению строительства газопровода. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы должны создать противовес способности России политически влиять на многих наших партнеров и союзников в Европе. Также газопровод потенциально может навредить экономике Украины", – сказал Бигун.

Круз согласился, что если "Северный поток-2" будет достроен, это поможет президенту РФ Владимиру Путину стать сильнее и получить миллиарды долларов, которые станут "топливом для разжигания российской агрессии".

"Также газопровод сделает Западную Европу более зависимой от России. Газопровод могут частично завершить уже в январе 2020 года, что значительно усилит Путина. Это можно остановить, если конгресс примет законопроект о санкциях или администрация Трампа исполнит закон "О противодействии противникам США посредством санкций", – сказал Круз.

Он напомнил, что Россия вследствие санкций уже испытывает недостаток в технологиях, без которых она не сможет достроить газопровод. По его словам, в Белом доме уже обсуждают введение новых антироссийских санкций.

"В худшем случае это замедлит строительство газопровода, и эта задержка будет обходиться Путину в миллиарды долларов в год. А в лучшем случае мы вообще остановим этот проект", – заявил Круз.

"Газовая карта" Европы

Северный поток-2

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