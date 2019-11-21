"Обойдется Путину в миллиарды": в США приготовились к новому удару по России

Американский сенатор Тед Круз призвал Сенат ввести новые антироссийские санкции, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток-2".
Об этом он заявил, отвечая на реплику своего коллеги Стивена Бигуна о том, что правительство США должно противостоять завершению строительства газопровода. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Мы должны создать противовес способности России политически влиять на многих наших партнеров и союзников в Европе. Также газопровод потенциально может навредить экономике Украины", – сказал Бигун.
Круз согласился, что если "Северный поток-2" будет достроен, это поможет президенту РФ Владимиру Путину стать сильнее и получить миллиарды долларов, которые станут "топливом для разжигания российской агрессии".
"Также газопровод сделает Западную Европу более зависимой от России. Газопровод могут частично завершить уже в январе 2020 года, что значительно усилит Путина. Это можно остановить, если конгресс примет законопроект о санкциях или администрация Трампа исполнит закон "О противодействии противникам США посредством санкций", – сказал Круз.
Он напомнил, что Россия вследствие санкций уже испытывает недостаток в технологиях, без которых она не сможет достроить газопровод. По его словам, в Белом доме уже обсуждают введение новых антироссийских санкций.
"В худшем случае это замедлит строительство газопровода, и эта задержка будет обходиться Путину в миллиарды долларов в год. А в лучшем случае мы вообще остановим этот проект", – заявил Круз.
"Газовая карта" Европы
Северный поток-2
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
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