Обогнав Германию: в одной из сфер Украина может войти в тройку мировых лидеров

Украина может войти в первую тройку мировых стран-лидеров агроэкспорта, обогнав Германию.

Такое заявление сделала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

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"Украина ежегодно экспортирует более 40 млн тонн зерновых культур и является новой европейской и мировой супердержавой на аграрных и пищевых рынках", – аргументировала она.

Заместитель главы Минагрополитики добавила, что на сегодняшний день уже 290 украинских предприятий имеют право экспортировать на рынок Евросоюза животноводческую продукцию. В фокусе внимания министерства — климатически адаптированное сельское хозяйство, органическая продукция, диверсификация рынков сбыта и т.п.

Напоминаем, что Украина по итогам 2017 года заняла восьмое место в мире в рейтинге экспортеров замороженной курятины с показателем в размере 313,4 млн долл. США. При этом мировым лидером по экспорту замороженной курятины является Бразилия. Так, в 2017 г. эта страна экспортировала на внешние рынки мяса птицы на 6,4 миллиарда долларов США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 24 апреля в Киеве был подписан Меморандум о сотрудничестве между World Steel Dynamics (США) и объединением предприятий "Укрметаллургпром" (ОП "Укрметаллургпром").

Это соглашение может сделать Украину международной площадкой в Европе для представителей отрасли со всего мира. Стороны намерены внедрить практику международных отраслевых форумов и конференций для обмена опытом между ведущими специалистами рынка.