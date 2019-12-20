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20 декабря • обновлено в 18:02
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Обогнала всех: гривня рекордно укрепилась в 2019 году

1.1т
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С начала 2019 года курс украинской гривни к доллару США вырос на 19%. Это сделало ее мировым лидером по темпам укрепления.

Укрепление гривны в этом году превзошло ревальвацию российского рубля, который за вырос по отношению к доллару США на 12%, со ссылкой на Bloomberg сообщает НВ.Бизнес. В пятницу, 20 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,37 грн/$.

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В Bloomberg отмечают, что укрепление гривны способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. "Повышение курса гривны в этом году, а также быстрый рост номинальной заработной платы украинцев за последние несколько лет – серьезный фактор, способствующий замедлению трудовой миграции", – отметил в комментарии изданию зампредседателя Национального банка Олег Чурий.

В то время как в 2016 году заработная плата в Польше превышала украинскую в четыре раза, по состоянию на конец 2019 года разница сократилась до 2,5 раз.

Курс валют

Курс валют

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар
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