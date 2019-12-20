Обогнала всех: гривня рекордно укрепилась в 2019 году

С начала 2019 года курс украинской гривни к доллару США вырос на 19%. Это сделало ее мировым лидером по темпам укрепления.

Укрепление гривны в этом году превзошло ревальвацию российского рубля, который за вырос по отношению к доллару США на 12%, со ссылкой на Bloomberg сообщает НВ.Бизнес. В пятницу, 20 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,37 грн/$.

В Bloomberg отмечают, что укрепление гривны способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. "Повышение курса гривны в этом году, а также быстрый рост номинальной заработной платы украинцев за последние несколько лет – серьезный фактор, способствующий замедлению трудовой миграции", – отметил в комментарии изданию зампредседателя Национального банка Олег Чурий.

В то время как в 2016 году заработная плата в Польше превышала украинскую в четыре раза, по состоянию на конец 2019 года разница сократилась до 2,5 раз.

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,93 грн/$. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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