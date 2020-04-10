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11 апреля • обновлено в 00:52
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Обнуление ставок и низкие проценты: Кабмин анонсировал программы поддержки малого бизнеса

Обнуление ставок и низкие проценты: Кабмин анонсировал программы поддержки малого бизнеса
Они стартуют уже со следующей недели
1.2т Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины со следующей недели собирается запускать программы для поддержки микро- и малого бизнеса.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Он рассказал, что на сегодняшний день их две: по сохранению рабочих мест и поддержке микро- и малого бизнеса, который уже имеет кредиты в банках, а также – по кредитованию малых предприятий.

Первая будет работать так: например, у предприятия есть кредит в банке, оно может туда обратиться и правительство компенсирует процентную ставку до нуля. Однако будут и условия: для участия в программе необходимо сохранить некоторое количество рабочих мест – сколько точно, еще уточняется. Всего на программу готовы потратить 4 миллиарда гривен.

"Мы работаем, над той границей рабочих мест, которая должна быть", – сказал министр.

Игорь Петрашко

Игорь Петрашко

Скриншот из видео

Вторая программа называется "Новые деньги" и предусматривает кредит для малых предприятий по ставке 5%.

"Например, предприятию требуются средства на выплату зарплат. Правительство оплатит госгарантию под такие кредиты, и предприятие будет оплачивать 5%", – пояснил министр экономики.

Он уточнил, что такие программы будут расчитаны на три-шесть месяцев. Первую запустят уже на следующей неделе, а вторую в течение двух.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день в Украине нет условий для реструктуризации государственного долга.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Игорь Петрашко Савик Шустер
Место
Украина
Тег
кредит
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