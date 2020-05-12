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12 мая • обновлено в 17:06
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Стали снабжать весь мир: как Китай совершил экономическое чудо в период карантина

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Китайский бизнес во время пандемии COVID-19 показал всему миру пример настоящей гибкости. На выпуск медицинских товаров там смогли перестроиться даже автомобильные заводы и нефтяная промышленность.

Им помогло государство – в ускоренном режиме оно выдавало сертификаты на продукцию. Об этом в Facebook рассказал блогер Андрей Зверев.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

"Когда в Китае из-за карантина упали продажи мебели и авто, практически все заводы поставили себе оборудование под производство масок в считанные недели и даже дни. Многие собрали линии сами, потому что если ты можешь произвести автомобиль, то уж масочную линию ты изготовишь. Без разницы, что дефицит комплектухи под них, фрезером выточишь, в конце концов", – рассказал Зверев.

Очень быстро Китай, где в феврале был дефицит масок и их везли со всего мира, вышел на объемы производства в миллиарды масок в сутки и сам стал снабжать ими весь мир.

По этому же пути пошли нефтезаводы и китайским химпром – на фоне падения потребления бензина и другой химии эти предприятия перешли на производство синтетических материалов для пошива медицинских халатов, антисептиков, нитей для ушных петель масок и других товаров.

"Электронщики хором стали "пилить" инфракрасные камеры, бесконтактные термометры, сканеры QR-кодов, ИВЛы, прочие датчики для медицины. На фоне резкой потребности в кислородных магистралях для временных госпиталей, производители фитингов и шлангов налепили гору пригодной коплектухи. Государство сертифицировало и тестировало это всё добро в ускоренном режиме", – рассказал блогер.

В итоге китайская промышленность перекрыла потребности и внутри страны, и начала снабжать необходимыми товарами весь мир. По данным Зверева, экспорт из Китая вместо ожидаемого падения в апреле 2020 года на 15% показал рост на 4%.

"Сейчас на рынке есть маски Huawei, Xiaomi и BYD (мировой лидер электромобилестроения). Материал для масок производит Sinopec — китайская "Роснефть". Причём поставили огромный завод с нуля", – отметил еще одну деталь автор.

"А много ли масок в России произвёл, например, КамАЗ? Вот и разница между бизнесом, ориентированным на спрос, и "бизнесом" под гостендеры", – подытожил Зверев.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика Китая в январе-марте сократилась на 6,8% по сравнению с 2019 годом. Падение ВВП к четвертому кварталу 2019-го составило 9,8%.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
промышленность
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западенский рогуль
западенский рогуль
коммунистический строй,который кастрюльки порохо6отовские так ненавидят
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