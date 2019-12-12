Главная Новости
12 декабря • обновлено в 14:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Объединились против России: Эстония и Финляндия построили общий газопровод

Читать материал на украинском

Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы с помощью газопровода Balticconnector. Это поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

Новый газопровод ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока, сообщает Deutsche Welle. Это открытая магистраль, но ее часть пролегла по дну Финского залива. По суше 55 км проходит по территории Эстонии и 21 км по территории Финляндии.

Новости
США вводят мощнейшие санкции против "Северного потока-2"

"Сметная стоимость проекта составляла 250 млн евро, из которых 75% были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора. Длина подводной части Balticconnector составляет 77 километров. Этот газопровод может ежедневно перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа", – сказано в публикации.

Схема газопровода

Схема газопровода

Деньги на строительство газопровода были выделены в июле 2016 года, а запустить в работу предполагалось в 2020 году. Страны Балтии начали уменьшать зависимость от российского газа в январе 2015 года, когда Литва запустила свой первый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа в порту Клайпеды.

Эстония и Финляндия объединили свои ГТС

Эстония и Финляндия объединили свои ГТС

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "газопровод в обход России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
газопровод в обход России
Место
Эстония
Теги
газопровод ГТС
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
0
5
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Литовская государственная компания Klaipėdos nafta (KN) собирается взять кредит на содержание СПГ-терминала в Клайпеде. -- перемога однозначно------ Литва еще не выкупила СПГ-терминал Independence, но депутаты уже рассуждают о его возможном будущем после 2024 года - судно могут продать или обменять на другое------ мне кажется, я знаю, кому его продадут)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Газ то Российский.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А газ по трубам течёт российский))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги