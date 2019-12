Объединились против России: Эстония и Финляндия построили общий газопровод

Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы с помощью газопровода Balticconnector. Это поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

Новый газопровод ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока, сообщает Deutsche Welle. Это открытая магистраль, но ее часть пролегла по дну Финского залива. По суше 55 км проходит по территории Эстонии и 21 км по территории Финляндии.

"Сметная стоимость проекта составляла 250 млн евро, из которых 75% были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора. Длина подводной части Balticconnector составляет 77 километров. Этот газопровод может ежедневно перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа", – сказано в публикации.

Congratulations! The #Balticconnector has officially opened. This is truly a historical day for @EleringAS, @BCOYfi and for Europe! @inea_eu #CEFEnergy pic.twitter.com/Z2MtroytlL