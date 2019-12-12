Объединились против России: Эстония и Финляндия построили общий газопровод

Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы с помощью газопровода Balticconnector. Это поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.
Новый газопровод ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока, сообщает Deutsche Welle. Это открытая магистраль, но ее часть пролегла по дну Финского залива. По суше 55 км проходит по территории Эстонии и 21 км по территории Финляндии.
"Сметная стоимость проекта составляла 250 млн евро, из которых 75% были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора. Длина подводной части Balticconnector составляет 77 километров. Этот газопровод может ежедневно перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа", – сказано в публикации.
Congratulations! The #Balticconnector has officially opened. This is truly a historical day for @EleringAS, @BCOYfi and for Europe! @inea_eu #CEFEnergy pic.twitter.com/Z2MtroytlL— Elering (@EleringAS) 11 грудня 2019 р.
Схема газопровода
Деньги на строительство газопровода были выделены в июле 2016 года, а запустить в работу предполагалось в 2020 году. Страны Балтии начали уменьшать зависимость от российского газа в январе 2015 года, когда Литва запустила свой первый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа в порту Клайпеды.
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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая изменила свои энергетические правила для регулирования газопровода.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
В России признали, что не могут вовремя достроить газопровод "Северный поток-2". Завершение работ откладывается на несколько месяцев.
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