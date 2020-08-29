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ОАЭ прекратили 48-летний экономический бойкот Израиля

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Рынки и компании
2,2 т.
ОАЭ прекратили 48-летний экономический бойкот Израиля

ОАЭ остановили экономический бойкот Израиля. Иллюстрация. Shutterstock

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года.

Соответствующий указ уже подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, передает агентство WAM.

Такое решение было принято в рамках расширения дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем.

Теперь предприниматели и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. В свою очередь Израиль сможет ввозить в Эмираты любые товары, торговля которыми разрешена в этой стране.

Как писал OBOZREVATEL, 13 августа Израиль и ОАЭ договорились нормализовать дипломатические отношения между странами. Переговоры проходили при посредничестве президента США Дональда Трампа.

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Израиль
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