ОАЭ прекратили 48-летний экономический бойкот Израиля

ОАЭ остановили экономический бойкот Израиля. Иллюстрация. Shutterstock
Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года.
Соответствующий указ уже подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, передает агентство WAM.
Такое решение было принято в рамках расширения дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем.
Теперь предприниматели и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. В свою очередь Израиль сможет ввозить в Эмираты любые товары, торговля которыми разрешена в этой стране.
Как писал OBOZREVATEL, 13 августа Израиль и ОАЭ договорились нормализовать дипломатические отношения между странами. Переговоры проходили при посредничестве президента США Дональда Трампа.
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