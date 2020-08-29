ОАЭ прекратили 48-летний экономический бойкот Израиля

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года.

Соответствующий указ уже подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян, передает агентство WAM.

Такое решение было принято в рамках расширения дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем.

Теперь предприниматели и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. В свою очередь Израиль сможет ввозить в Эмираты любые товары, торговля которыми разрешена в этой стране.

Как писал OBOZREVATEL, 13 августа Израиль и ОАЭ договорились нормализовать дипломатические отношения между странами. Переговоры проходили при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!