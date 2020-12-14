Важный тренд этого года в банковском секторе – снижение уровня неработающих кредитов.

Еще в июле 2017 Украина по этому показателю была на первом месте в мире. 58% всех кредитов на тот момент в украинских банках были неработающими. Такой результат – это наследство прошлых лет, когда стандарты оценки заемщиков были низкими, кредитования связанных лиц – распространенным явлением, а права кредиторов – недостаточно защищенными.

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У 2020 році ми почали активну роботу з очистки банків від непотрібного тягаря. Навесні уряд схвалив рішення про інструменти реструктуризації NPL у держбанках, а наприкінці червня Рада з фінстабільності – представлені трирічні плани з очистки.

Відтоді процес зі зниження NPL зрушив з напівмертвої точки. За третій квартал частка непрацюючих кредитів скоротилася на 2.9 в. п. до 45.6% кредитного портфеля. У жовтні цей процес продовжився і на 1 листопада частка NPL становить 43.4%. Суттєву роботу виконали державні банки, які в червні-листопаді списали 111 млрд грн зарезервованої заборгованості. Це дозволило їм вперше за довгий час зменшити частку NPL у своїх портфелях нижче 60%.

Звісно, сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їх капітал. Адже рівень резервування постійно зростає і сьогодні перевищує 90%. Проте така частка непрацюючих кредитів – це не лише тягар для банків, а й питання їх інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати.

Тому ми радимо держбанкам продовжити виконувати трирічні плани зі скорочення непрацюючих кредитів. Усім банкам варто й надалі активно моніторити та забезпечувати роботу з непрацюючими кредитами.

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