Нынешний менеджмент ЗТМК намеренно банкротит предприятие, – экс-гендиректор Сивак

Экс-генеральный директор Запорожского титано-магниевого комбината (2013-2020) Владимир Сивак заявил, что предприятие намеренно банкротят его нынешние руководители, которые были назначены чиновниками Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сивака на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По словам Сивака, 2 октября "Енергетична компанія "Перша Лінія Постачання" подала иск в хозяйственный суд Запорожской области с требованием о банкротстве должника ООО "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Ссылаясь на данные из системы онлайн-проверки компаний Youcontrol, бывший генеральный директор ЗТМК сообщает, что 14 августа 2020 года ЗТМК заключил контракт с энергокомпанией "Перша Лінія Постачання" на поставку электроэнергии на 184 млн грн. Ранее решением врио генерального директора ЗТМК Сергея Лубенникова предприятие перевело в качестве предоплаты ООО ЕК "Перша Лінія Постачання" 1,5 млн гривен за оказание информационных и консультативных услуг.

"Теперь та же самая компания требует банкротства ЗТМК", – сообщает Сивак.

"В какие игры играет Лубенников и его команда, заключая многомиллионные договора со странными компаниями, которые потом требуют через суды обанкротить предприятие — тема для отдельного разбора. Очень внимательно займемся этими движениями между нынешним менеджментом ЗТМК и "ЕК "Перша Лінія Постачання"", так как всё происходящее явно напоминает очередную схему, наносящую ущерб комбинату", - заявляет Сивак.

По словам бывшего генерального директора ЗТМК Владимира Сивака, уничтожение цехов завода, увольнение сотен высококлассных специалистов, сворачивание программ по обеспечению безопасности производства, создание прокладок для продажи титановой губки по заниженным ценам, а теперь еще и попытка признать ООО "ЗТМК" банкротом — всё это звенья одной цепи.

"Когда будете в следующий раз слушать сказки про эффективных менеджеров главы ФГИ Сенниченко и радоваться продаже очередного отеля в центре Киева, не забудьте про пример ЗТМК", - призывает Сивак.

Напомним, ЗТМК - единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО "ЗТМК" 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% - частной компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр), входящей в холдинг Group DF.

29 мая Фонд госимущества сменил руководителя комбината, уволив Владимира Сивака и назначив на его места Сергея Лубенникова. Представители частного инвестора, компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр), не смогли принять участие во внеочередном собрании акционеров из-за ограничений, связанных с карантинными мерами. Частный акционер ООО "ЗТМК" назвал собрание акционеров и все его решения незаконными. В данный момент назначение Сергея Лубенникова врио генерального директора ООО "ЗТМК" оспаривается в судах.