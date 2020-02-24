Главная Новости
24 февраля • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Гончарук: Чтобы выплачивать ипотеку, наверное, нужно торговать наркотиками

12.1т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские банки дают людям ипотеку на таких условиях, что чтобы выплачивать ее, нужно "торговать наркотиками или оружием".

Об этом он сказал, рассуждая о доступности жилья, в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Квартиры для военных: в Минобороны Украины сказали, когда закроют очередь

Гончарук сказал, кто может выплатить ипотеку

Гончарук сказал, кто может выплатить ипотеку

"К примеру, молодая семья хочет купить квартиру. Она никогда не сможет купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие. Им даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен. Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", – сказал Гончарук.

По его словам, нужно, чтобы банки давали кредиты дешевле. "Наше задание – чтоб банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аренда жилья" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Аренда жилья Жилье в Киеве Покупка жилья Кредитование в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
недвижимость Рынок недвижимости квартира жилье
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
7
42
Смешно
6
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
украинцы . Братья . Если вы веруете в Святую Троицу и Русский мир - переезжайте в Великую Россию . Украина - она без будущего
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Латвии средняя ставка по ипотеке в районе 3%. А вы платите 20-24? Дикая какая-то страна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ему тоже нужно в Квартале выступать..смешно..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кучерявый Андрей, Ему нужно в космос слетать на ракетоносителе Иллона Маска. Космонавт не иначе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги