Гончарук: Чтобы выплачивать ипотеку, наверное, нужно торговать наркотиками

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские банки дают людям ипотеку на таких условиях, что чтобы выплачивать ее, нужно "торговать наркотиками или оружием".

Об этом он сказал, рассуждая о доступности жилья, в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гончарук сказал, кто может выплатить ипотеку

"К примеру, молодая семья хочет купить квартиру. Она никогда не сможет купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие. Им даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен. Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", – сказал Гончарук.

По его словам, нужно, чтобы банки давали кредиты дешевле. "Наше задание – чтоб банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач", – отметил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

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