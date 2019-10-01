"Нужно отменить": Дубинский прокомментировал коррупционную схему с РРО

Схему, при которой с каждого кассового аппарата ежедневно платят по одной гривне за "информационный эквайринг", нужно отменить. При этом действующая система имеет все признаки коррупционной.

Об этом OBOZREVATEL заявил народный депутат Александр Дубинский, комментируя расследование о многомиллионных скрытых поборах в пользу нескольких частных компаний. "Я уже отправил депутатский запрос в ГФС. Эта одна гривня – якобы маркер, который подтверждает действительность операции", – пояснил политик.

Так, в 2013 году право предоставлять "информационный эквайринг" без конкурса получили две компании: "Укркарт" (принадлежит Алексей Омельяненко) и "Интерплат" (связана с экс-нардепом Виталием Хомутынником). Позже такое право дали и другим фирмам, однако некоторые из них, по данным СМИ, связаны с первыми двумя, а львиную долю рынка уже контролирует "Укркарт" и "Интерплат".

"Прошу инициировать отмену ГНС Украины – как правоприемника Министерства налогов и сборов, приказов и постановлений, которые реализовали данную коррупционную схему с ежемесячной оплатой за технический эквайер", – обратился Дубинский к главе ГНС Сергею Верланову.

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев вместе со своим партнером Виталием Хомутынником, судя по всему, вспомнили о давно существующей схеме и решили ее масштабировать. Так, еще в 2013 году изменили правила работы с РРО. Бизнес обязали платить за обслуживание и отдельно 1 грн в день – за так называемый информационный эквайринг. Простыми словами, эти деньги предприниматели платят за передачу информации налоговикам о том, что операция состоялась. Но платят сторонней компании...

Почему именно одна гривня – не известно. Более того, сама передача информации могла бы происходить и без посредников. Однако на тот момент глава НБУ Сергей Арбузов и профильный министр Александр Клименко приняли другое решение.

После принятия законопроекта №1073 количество предпринимателей, обязанных использовать РРО, значительно увеличится. Без регистратора смогут только те ФЛП, которые не используют труд нанятого сотрудника, и зарабатывают до 300 тыс. грн в год.

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